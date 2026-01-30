Familiengruft
Gruft oder Urnengrab? Auch über den Tod hinaus bleibt es ungerecht / picture alliance / dpa | Daniel Karmann

Sollten Erbschaften höher besteuert werden? Geburtslotterie und Doppelbesteuerung

Die jüngst von der SPD entfachte Debatte um die Erbschaftsteuer ist vor allem mit ökonomischen Argumenten geführt worden. Unser Kolumnist findet indes zahlreiche Gründe für eine grundlegendere Betrachtung der Erbschaftsfrage.

KOLUMNE: DIE SONNATGSFRAGE am 1. Februar 2026

Gregor Thüsing

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

Die Erbschaftsteuer ist wieder in der Diskussion. Die SPD hat Vorschläge auf den Tisch gelegt, die – nicht anders war es zu erwarten – von einigen freudig begrüßt, von anderen heftig zurückgewiesen wurden. Der Kanzler hat den Plänen bereits eine Absage erteilt. Aktuell ist das Thema damit wohl begraben, aber der nächste Wahlkampf kommt gewiss.

Liebe Leserinnen und Leser,
Dirk Nowotsch | So., 1. Februar 2026 - 10:03

Das Ziel der Bonzen ist es, immer mehr an sich zu raffen, zu bestechen, zu korrumpieren, direkte und indirekte Macht auszuüben, selbst das Geld des Volkes wird angezapft, über Steuervermeidung oder sogar direkten Cumex Diebstahl . Diese Gelder werden dem Staat entzogen! Wichtige Mittel zur Entwicklung fehlen! Aufgaben wie Ausbildung, Gesundheit, Soziales, Infrastruktur, innere Sicherheit und Verteidigung nach außen, können nicht mehr finanziert werden, weil über 90% des Geldes bei den Superreichen liegt. Ziel der Superreichen 100%! Das ist die Natur des Kapitalismus! Dumm nur, das funktioniert nicht! Das einsammeln dieser Mittel oder gar die Verstaatlichung von Produktionsmitteln (Kommunismus), über Erbschaften und Enteignungen funktioniert auch nicht! Der Mensch ist ein Raffke, immer mehr will er haben und sein Eigen nennen! Aber passieren muss etwas in Deutschland! Die Raffkes haben es übertrieben! Mittelschicht/Stand und Arbeiter tragen den Staat, der Rest bereichert sich nur noch!

Gerhard Hellriegel | So., 1. Februar 2026 - 11:10

Das ist deutlich:
- Nichts kann die Kapitalkonzentration verhindern. Keine Monopolkommission, kein Bundeskartellamt, keine Bundesnetzagentur.
- Kapitalkonzentration bedeutet politische Macht. Wir sehen das derzeit in USA überdeutlich. Es war aber auch schon vorher so. Nicht nur in USA.
- Die Konsequenz ist die Zunahme von Misstrauen. Immer. Überall. Vielleicht weniger im "Nahbereich".
Fragen wir uns, woher unsere Überbürokratisierung kommt. Von Vertrauen? Ist das Misstrauen unberechtigt?
Woher kommt das Gefühl, vollkommen legal ausgenommen zu werden? Begründet mit Argumenten aus dem Bäckereimileu.
- Die jungen Männer werden gezwungen werden, ihren "Dienst am Vaterland" zu leisten.
Und wo bleibt der Dienst des Großkapitals? Ja, in Russland ist das anders.
Antwort der Jungen: "ich habe keine Lust, für die Reichen die Kastanien aus dem Feuer zu holen."
Also Zwang. Und wo ist der Zwang auf das Großkapital? Samthandschuhe. "Es ist ein flüchtiges Reh". "Wir brauchen sie".
- Weiter so!

