Sollten Erbschaften höher besteuert werden? - Geburtslotterie und Doppelbesteuerung

Die jüngst von der SPD entfachte Debatte um die Erbschaftsteuer ist vor allem mit ökonomischen Argumenten geführt worden. Unser Kolumnist findet indes zahlreiche Gründe für eine grundlegendere Betrachtung der Erbschaftsfrage.