Selten dürfte ein Bundeskanzler mit einem so großen Vertrauensverlust ins neue Amt gestartet sein wie demnächst Friedrich Merz – wenn es am Ende überhaupt dafür reicht. Die Wahl liegt noch keine drei Wochen zurück, und der Unionskandidat hat seither praktisch alles dafür getan, um seine Anhänger vor den Kopf zu stoßen – vor allem aber auch jene, die sich gerade noch einmal mit einem erheblichen Widerwillen dazu aufraffen konnten, ihr Kreuz bei der CDU zu machen. Insgesamt waren das schon nicht besonders viele: 28,5 Prozent für die beiden C-Parteien zusammen, das war wahrlich kein Grund zum Feiern. „Rambo-Zambo“, dieses inzwischen geflügelte Wort vom Abend des 23. Februar, könnte noch als Chiffre des endgültigen Niedergangs der Christdemokraten in die Geschichte eingehen.

Schulden statt Reformen Dass im Rahmen von Sondierungsgesprächen Fehler und Ungeschicklichkeiten passieren können: geschenkt. Immerhin war die Union mehr als drei Jahre raus aus dem Regierungsgeschäft, und Merz hat in seiner Karriere bekanntlich noch nie ein Exekutivamt inne gehabt. Letzteres mochten viele ihm sogar zugutehalten, weil sie eben genau das nicht wollten: eine Fortsetzung der bräsig-bürokratischen Ampelkoalition, die auf die größten geo- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen seit Bestehen der Bundesrepublik mit deprimierender Phantasielosigkeit und dem vordringlichen Wunsch nach weiterer Schuldenaufnahme reagierte. Ein bisschen Disruption – das hatten etliche seiner Wähler vom ehemaligen Black-Rock-Mann erwartet. Und jetzt dies.