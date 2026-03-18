Gemälde mit Gaukler und Zuschauern
Wo ist es denn geblieben, das Sondervermögen? – „Der Taschenspieler“ von Hieronymus Bosch (1450–1516) / picture alliance / akg-images | akg-images

Sondervermögen wird zweckentfremdet Wir werden von Hütchenspielern regiert

Ökonomen zeichnen ein dramatisches Bild: 95 Prozent der Sonderschulden wurden im vergangenen Jahr zweckentfremdet, Investitionsversprechen gebrochen und Regeln mit kreativen Tricks umgangen. Die finanzpolitische Zukunft dieses Landes wird von der Bundesregierung regelrecht verbrannt.

VON MATHIAS BRODKORB am 18. März 2026 9 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Es hätte ein Beitrag für die „Heute Show“ gewesen sein können. Ausgerechnet Alexander Hoffmann, Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag, stellte sich gestern vor die laufenden Kameras und erklärte dem staunenden Publikum: Bei der kritischen Analyse der Finanzpolitik der Bundesregierung verbiete sich „jede theoretische Betrachtung“. Alles sei nämlich in bester Ordnung. Die Botschaft dahinter: Wirtschaftswissenschaftler hätten von Zahlen und Finanzen keine Ahnung. Hoffmann ist Jurist.

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Peter Saulus | Mi., 18. März 2026 - 16:40

Mit rechtlichen Tricks wird die Öffentlichkeit für blöd verkauft! Und Nebelkerzen wie die von Hoffmann sollen das verschleiern. 1 Tag in den Medien und dann Schwamm drüber.

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