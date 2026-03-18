- Wir werden von Hütchenspielern regiert
Ökonomen zeichnen ein dramatisches Bild: 95 Prozent der Sonderschulden wurden im vergangenen Jahr zweckentfremdet, Investitionsversprechen gebrochen und Regeln mit kreativen Tricks umgangen. Die finanzpolitische Zukunft dieses Landes wird von der Bundesregierung regelrecht verbrannt.
Es hätte ein Beitrag für die „Heute Show“ gewesen sein können. Ausgerechnet Alexander Hoffmann, Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag, stellte sich gestern vor die laufenden Kameras und erklärte dem staunenden Publikum: Bei der kritischen Analyse der Finanzpolitik der Bundesregierung verbiete sich „jede theoretische Betrachtung“. Alles sei nämlich in bester Ordnung. Die Botschaft dahinter: Wirtschaftswissenschaftler hätten von Zahlen und Finanzen keine Ahnung. Hoffmann ist Jurist.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.