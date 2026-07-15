- Arbeitsmodus der Ignoranz
Friedrich Merz sieht die Koalition im Arbeitsmodus und einen „Sommer der Reformen“. Doch bei hohen Sozialabgaben, Rekordschulden und der Wirtschaftskrise setzt der Kanzler vor allem auf Optimismus – und offenbart bei der Sommerpressekonferenz zugleich eine bemerkenswerte Ignoranz.
Zum Start in die Sommerpause stellte sich Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch den Fragen der rund 200 anwesenden Journalisten aus dem In- und Ausland im Haus der Bundespressekonferenz. Neben viel Optimismus bleibt vor allem eine erstaunliche Ambitionslosigkeit im Hinblick auf die realen Probleme der Menschen im Land hängen.
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