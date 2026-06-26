Harry Gatterer ist Geschäftsführer des Zukunftsinstituts und Zukunftsgestalter. Er verknüpft gesellschaftliche Trends mit unternehmerischen Entscheidungen und ist strategischer Sparringspartner für Entscheider aus Wirtschaft und Politik. Er befasst sich damit, wie Organisationen, die in ihren Feldern Taktgeber sind (u. a. FC Bayern München, K+S, Land Südtirol), ihre Zukunftsfähigkeit messbar machen und diese Zukunft gestalten. Gatterer ist ausgebildeter Einzelhandelskaufmann und seit 2002 als Trend- und Zukunftsforscher tätig.

Noch bevor die Fußball-WM ins Finale geht, will sich die deutsche Politik in die Sommerpause verabschieden. Dabei sollte sie die Hoffnung auf echte Reformen, die das Rentenpaket schürt, nicht enttäuschen. Wenn sich Bundeskanzler und Arbeitsministerin einig sind und etwas „eins zu eins“ umsetzen wollen, dann haben sie einen „Lauf“, den sie nicht ausbremsen sollten.

Acht Wochen Parlamentsferien? Das ist viel Zeit, um Reformen in „Sommerinterviews“ zu „zerreden“. Ein fahrlässiger Stillstand, von dem nur ein WM-Sieg Deutschlands kurzzeitig ablenken könnte. Denn nach diesem Sommer wird die Welt eine andere sein.

Der Fußball liefert die Vorlage: Wenn eine einzige Bewegung zum Ballbesitz führt, der folgende Pass genau zwei Schritte vor dem vorwärtsstürmenden Mitspieler ankommt und dessen exakter Schuss dem Torwart keine Chance lässt – dann sehen wir: Geschwindigkeit entsteht aus Präzision.

Doch in den deutschsprachigen Ländern sind wir es gewohnt, im Sommer die Halbzeitpause anzutreten, indem wir in den Urlaub fahren. Drei Wochen Ostsee, zwei Wochen Toskana oder ab in die Berge. Das Werk pausiert, die Ausschüsse tagen nicht, die Ministerien sind ausgestorben: ein vertrautes Sommergefühl. Warum sollte man sich da durch kritische Stimmen – u.a. aus den Reihen der Familienunternehmer – aus der Ruhe bringen lassen?

Kritik aus der Wirtschaft an den Parlamentsferien? „Genau so ein Ritual wie unsere Sommerpause“, denkt die Regierung. Doch dieses Jahr ist alles anders: Während bei uns die Schreibtische leer stehen, beschleunigt die Welt um uns herum.

Diese Annahme ist Vergangenheit

Laut McKinsey („State of AI“, November 2025) setzen weltweit 88 Prozent der Unternehmen KI in mindestens einer Geschäftsfunktion ein, zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 2026 markiert den Übergang von Effizienz zu Transformation. Wer drei Wochen aussetzt, kann in einen veränderten Markt zurückkommen. Das gilt für Unternehmen, aber auch für die Politik. Die Sommerpause beruhte ja immer auf einer angenehmen Annahme: Alle halten jetzt ein paar Wochen still. Aber diese Annahme ist Vergangenheit.

Schauen wir in die Wirtschaft. Hier geht die agentische KI gerade von der Pilotphase in den Regelbetrieb über. Software erledigt nicht mehr einzelne Aufgaben, sie führt ganze Prozessketten aus: Angebote kalkulieren, Verträge prüfen, Bestellungen auslösen. Dabei hat PwC im Frühjahr 2026 gemessen, wie ungleich der Gewinn verteilt ist: 74 Prozent der KI-Wertschöpfung fließen an 20 Prozent der Unternehmen.

Im deutschen Mittelstand ist die KI-Nutzung laut Bitkom binnen eines Jahres von 17 auf 41 Prozent gestiegen. Wer früh adaptiert, entlastet seine Kostenbasis, bevor der Wettbewerber die Veränderung auch nur bemerkt. Soll heißen: Die Geschäftsführerin, die im August drei Wochen an der Adria weilt, findet im September einen Mitbewerber vor, der seine Angebotszeit halbiert hat. Nicht mit mehr Personal. Mit einem Agenten, der seit Juli läuft. Zugleich fallen auch Entscheidungen von grundlegender politischer Tragweite: Entscheidungen über technologische Souveränität.

Vorgänge, die Vertrauen untergraben

Während wir regulieren und Pause machen, schaffen die USA und China Fakten. China hält laut Stanford AI Index rund 70 Prozent aller weltweit erteilten KI-Patente, Europa 3 Prozent. Drei US-Konzerne kontrollieren 68 Prozent des globalen Cloud-Marktes. Und das ist keine ferne Statistik.

Wer eine Cloud nutzt, unterliegt – unabhängig davon, wo die Server stehen – dem US Cloud Act, füttert fremde Modelle mit eigenen Geschäftsdaten und trainiert damit die Konkurrenz von morgen. Während wir diesen Sommer in den Ferien sind, verfestigen sich diese Abhängigkeiten weiter, und im Herbst werden wir Bedingungen vorfinden, die wir noch weniger verändern können.

Diese rasanten wirtschaftlichen und politischen Vorgänge haben einen weiteren Effekt: Sie untergraben Vertrauen und weichen Zugehörigkeit auf. Es ist das starke Gefühl der Gemeinsamkeit, das Menschen dazu bringt, jemandem zu folgen oder ein Unternehmen als ihres zu empfinden. Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft blitzte er bei den Auftaktspielen der WM auf: dieser Teamspirit, der alles verändern kann. Mit den außergewöhnlichen Einzelleistungen von Felix Nmecha und Deniz Undav, die es zum Ausnahmeerfolg ebenfalls braucht.

Unternehmer sollten genauso wachsam sein wie Fußballprofis: Wer dieses Frühjahr noch eine starke Position hatte, sich aber nun in den Sommer zurückzieht, während sich die Stimmung dreht, kann es im Herbst mit Mitarbeitern und Kunden zu tun haben, die ihre Bindungen neu und anders sortiert haben. Zugehörigkeit entsteht aus Konsistenz. Zugehörigkeit verlangt nach Präsenz – auch wenn die Zentrale nur halb besetzt ist.

Forschung, Regulierung, Rechtsprechung

Es prallen im „Summer of Speed“ drei Geschwindigkeiten aufeinander: das Tempo der Forschung, das Tempo der Regulierung und das Tempo der Rechtsprechung. Der europäische KI-Rechtsrahmen tritt stufenweise in Kraft, während sich die Modelle, um die es geht, monatlich erneuern. Was ein Unternehmen im Frühjahr einführt, kann im Herbst für unangenehme Überraschungen sorgen.

Mehrere Entwicklungen also, die zugleich vor sich gehen und ineinandergreifen: Das ist die Hyperkomplexität dieses Jahres. Und sie verlangt, dass Führungskräfte so schnell und präzise entscheiden wie der Spielmacher auf dem Fußballfeld.

Mancher Leser wird hier stutzig werden. Die aktuelle Statistik belegt Besorgniserregendes über unseren mentalen Zustand: Laut LHH Leadership Burnout Report stellen 56 Prozent der Führungskräfte an sich Burnout-Symptome fest. In den USA verließen laut Challenger, Gray & Christmas in den ersten fünf Monaten 2025 genau 1028 CEOs ihre Position, 19 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste je gemessene Wert. Und da sollen wir einen „Summer of Speed“ ausrufen?

Die Frage führt zum Kern. Was Menschen verbrennt, ist eine hohe Drehzahl im falschen Gang. Wer vieles zugleich anschiebt, in verschiedenste Richtungen, verausgabt sich in Diffusion. Doch Präzision dreht das um. Sie bündelt die Kraft auf den einen Ball, der zählt. Hektik ist Bewegung über das ganze Feld. Tempo ist der eine Pass, der das Spiel öffnet. Präzision ist deshalb keine Bremse für Geschwindigkeit. Sie ist ihre Bedingung.

Wo Europa tatsächlich vorne liegt

Genau dieser Unterschied erklärt auch die wirtschaftliche Lage über Deutschland hinaus für ganz Europa: schnell in der Regulierung, langsam bei Infrastruktur und Anwendung. Hohe Drehzahl im falschen Gang. Die Korrektur kann nicht darin bestehen, einfach mehr Gas zu geben. Sie muss die Kraft dorthin lenken, wo Europa tatsächlich vorne liegt.

In vier der fünf größten KI-Start-up-Märkte führen zwar die USA. Europa führt aber bei Industrie und Lieferkette, mit 45 zu 39 Prozent vor den USA, mit Deutschland als stärkstem Knoten. 75 Prozent der europäischen KI-Investitionen fließen in konkrete Branchenanwendungen, nicht in den Wettlauf um das größte Sprachmodell. Europas Stärke liegt darin, KI tief in vorhandene industrielle Exzellenz zu integrieren. Wer diesen Sommer nutzt, um diese Position zu schärfen, spielt seinen eigenen Pass, statt dem fremden hinterherzulaufen.

Dafür braucht es eine Vision

Was Präzision bedeutet, zeigen drei Blicke:

Der erste Blick richtet sich nach innen: das eigene Leistungsvermögen kennen. Eine Organisation, die ihre Zukunftsbereitschaft messen kann, weiß, was sie heute leistet und ebenso, wie tragfähig sie morgen ist. Eine Mannschaft, die ihre Schwächen vor dem Anpfiff kennt, behebt sie auf dem Trainingsplatz statt in der Nachspielzeit.

Der zweite Blick gilt den Übergängen. Welche Umschaltmomente kippen die Logik des Geschäfts, die Logik der Politik? Und welche davon kommen aus innerem Antrieb, welche von äußerem Druck? Wer beides unterscheidet, trennt die Mode von der Transformation und investiert in die Bewegung, die bleibt.

Der dritte Blick gilt dem größeren Bild. Ein Geschäftsmodell, das im KI-Zeitalter heute entsteht, muss in fünf Jahren noch tragen. Eine politische Strategie, die heute formuliert wird, kann über die nächste Wahl hinausreichen. Dafür braucht es eine Vision, die klar, facettenreich und entwickelbar ist. Sie ist wie die Spielidee einer Mannschaft, die ihren eigenen Fußball bis ins Letzte ausbaut.

Präzision in der Hyperkomplexität bedeutet, diesen dreifachen Blick zu haben.

Aus der Halbzeit kommen

Keine Angst, das ist keine Absage an die Erholung. Ganz im Gegenteil. Erholung ist die Voraussetzung für Tempo. Doch echte Erholung wird uns in diesem Sommer nur gelingen, wenn Politik und Wirtschaft in dieser Zeit mit Geschwindigkeit und Präzision den Herbst bestellen. Sonst wird „Team Deutschland“ aus der Halbzeit kommen und das Spielfeld nicht mehr wiedererkennen.