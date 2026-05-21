Sommerliche Reformvorhaben der Koalition - Die Angst vor dem eigenen Erfolg

Schwarz-Rot kündigt ein großes Reformpaket an – doch Steuerpläne, Rentendebatten und Arbeitsmarktreformen werden von den altbekannten Konflikten gelähmt. Die Koalition fürchtet vor allem eines: die politischen Kosten ihres eigenen Erfolgs.