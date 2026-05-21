- Die Angst vor dem eigenen Erfolg
Schwarz-Rot kündigt ein großes Reformpaket an – doch Steuerpläne, Rentendebatten und Arbeitsmarktreformen werden von den altbekannten Konflikten gelähmt. Die Koalition fürchtet vor allem eines: die politischen Kosten ihres eigenen Erfolgs.
Die Diagnose der kränkelnden Koalition ist bekannt: Unbeliebtheit. Im ARD-Deutschlandtrend sind nur noch 13 Prozent der Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden; seit Beginn der Erhebung 1997 wurde nach dem ersten Amtsjahr keine Bundesregierung schlechter bewertet. Und die AfD hat die Union als stärkste Partei inzwischen abgehängt, während die SPD bei 12 Prozent nahezu schon in der Bedeutungslosigkeit dümpelt.
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