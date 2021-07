Aus ihm heraus sprudelt das nicht gerade, er wirkt eher vorsichtig, als dächte er, „Achtung, Armin, hier könntest du stolpern“. Aber dann legt er den Kopf noch mal schräg und schaut liebevoll in die Kamera. Nun wirkt er erleichtert. Alles richtig gemacht, den Trichter schön weit aufgespannt, er hat seine Frau als gleichwertige Partnerin gezeichnet und ist nicht in die Falle getappt, sie in ihrer Qualität als Mutter zu loben. So kann sich wirklich keine Wählerin an dem stören, was Armin Laschet den ARD-Zuschauern erzählt.