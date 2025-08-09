An diesem Samstag findet das Sommerfest der Neuköllner Linken statt. Unter den geladenen Gästen ist auch ein Redner, der Mitglied des Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitee ist, ein Verein der als Hamas-nah gilt. Die Neuköllner Linke ist in der Vergangenheit mehrfach durch eine betont pro-palästinensische Haltung aufgefallen, etwa unter dem Bundestagsabgeordneten Ferat Kocak. Hat Sie diese Einladung überrascht oder verwundert?