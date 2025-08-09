- „Man sucht aktiv nach Allianzen mit islamistischen Gruppierungen“
Die Einladung eines Hamas-nahen Redners zum Sommerfest der Neuköllner Linken sorgt für Kritik. Im Interview erklärt Islamismus-Expertin Susanne Schröter, welche ideologischen Schnittmengen bestehen – und warum solche Allianzen politisch kalkuliert sind.
Susanne Schröter ist Ethnologin und emeritierte Professorin am Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Außerdem leitet sie das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI). Zuletzt erschien ihr Buch „Der neue Kulturkampf“ im Herder-Verlag.
An diesem Samstag findet das Sommerfest der Neuköllner Linken statt. Unter den geladenen Gästen ist auch ein Redner, der Mitglied des Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitee ist, ein Verein der als Hamas-nah gilt. Die Neuköllner Linke ist in der Vergangenheit mehrfach durch eine betont pro-palästinensische Haltung aufgefallen, etwa unter dem Bundestagsabgeordneten Ferat Kocak. Hat Sie diese Einladung überrascht oder verwundert?
