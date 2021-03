Schon unter normalen Umständen ist die andauernde Beschwörung von Solidarität nur schwer erträglich. Zu oberlehrerhaft, zu schwülstig, zu aufdringlich. In Zeiten von Corona jedoch geraten die nicht enden wollenden Aufrufe zur Solidarität endgültig zum Schmierentheater. Sie sind zur rhetorischen Allzweckwaffe all jener geworden, die im Grunde wenig zu sagen haben. Oder derjenigen, die davon ablenken wollen, dass auch ihre Macht nur eine begrenzte ist. Schließlich klingt der Appell an die Solidarität immer gut. Irgendwie menschenfreundlich. Da macht man nichts falsch. Gegen Solidarität kann eigentlich keiner etwas haben. Oder etwa doch?