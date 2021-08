Eines muss man den Grünen lassen: Sie gehen mit voller Wucht in die Wahlkampfoffensive. Das „Klimaschutz-Sofortprogramm“, das Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Co-Spitzenkandidat Robert Habeck am Dienstag in einem brandenburgischen Naturschutzgebiet vorgestellt haben, hat es in sich. Sie fordern darin, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, den Bundesländern verbindliche Vorgaben zum Windkraftausbau zu machen und ein Klimaschutzministerium einzuführen.

„Es gibt ein Umweltministerium, das ist für alles Gute zuständig. Und dann gibt es ein Wirtschaftsministerium, was die ganzen Jahre immer nur nein sagt, weil es unionsgeführt ist“, begründet Baerbock, warum die bisherige Ressortaufteilung unbefriedigend sei. Das Nein-Sagen soll stattdessen Sache des dann wohl Grünen-geführten Klimaministeriums werden. „Dieses Ministerium wird zusätzlich mit einem Veto-Recht gegenüber den anderen Ressorts ausgestattet, sollten Gesetze vorliegen, die nicht Paris-konform sind“, kündigt die Ökopartei in ihrem Sofortprogramm an.