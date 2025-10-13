Jan Ristau ist Rechtsanwalt und Autor des Buches „Meinungsfreiheit in Gefahr! Wie der Staat die Demokratie aushöhlt“.

Was war geschehen? Ein Nutzer des sozialen Netzwerks LinkedIn hatte dort im Jahr 2022 drei Beiträge veröffentlicht, bei denen es jeweils (auch) um die Corona-Impfung ging. Diese Beiträge wurden von LinkedIn gesperrt. Ebenso sperrte LinkedIn ohne Vorwarnung das Konto des Nutzers. Begründet wurde dies damit, dass LinkedIn sein Netzwerk freihalten wolle von irreführenden und falschen Informationen. Deshalb würde sich LinkedIn auf die Leitlinien führender Gesundheitsorganisationen und -behörden beziehen. Und die Beiträge des Nutzers hätten nicht im Einklang mit den Leitlinien der WHO gestanden.

Der Nutzer klagte gegen diese Sperrungen und verlangte, dass sowohl seine Beiträge als auch sein Konto wiederhergestellt werden. Das Landgericht Berlin II (Urteil vom 2. Juli 2024, Az.: 27 O 270/22) gab der Klage teilweise Recht. LinkedIn musste das Profil des Klägers wiederherstellen, jedoch nicht die Beiträge. Dagegen legte der Nutzer Berufung ein, die dazu führte, dass das Kammergericht entschied, dass LinkedIn sogar das Konto des Nutzers sperren durfte (Urteil vom 18. September 2025, Az.: 10 U 95/24).