Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Big WHO is watching you / picture alliance/NurPhoto | Nikolas Kokovlis

Social Media, WHO und Informationsfreiheit Wie Berliner Gerichte die Meinungsfreiheit abschaffen

Zur freien Meinungsbildung gehört, Meinungen überhaupt zur Kenntnis nehmen, sich also informieren zu können. Trotzdem entschieden zwei Berliner Gerichte, dass manchmal nur eine einzige Meinung zulässig ist – nämlich die der WHO. Begründet wird diese Rechtsprechung mit dem Digital Services Act.

VON JAN RISTAU am 19. Oktober 2025 13 min

Autoreninfo

Jan Ristau ist Rechtsanwalt und Autor des Buches „Meinungsfreiheit in Gefahr! Wie der Staat die Demokratie aushöhlt“.

So erreichen Sie Jan Ristau:

Zur Artikelübersicht

Was war geschehen? Ein Nutzer des sozialen Netzwerks LinkedIn hatte dort im Jahr 2022 drei Beiträge veröffentlicht, bei denen es jeweils (auch) um die Corona-Impfung ging. Diese Beiträge wurden von LinkedIn gesperrt. Ebenso sperrte LinkedIn ohne Vorwarnung das Konto des Nutzers. Begründet wurde dies damit, dass LinkedIn sein Netzwerk freihalten wolle von irreführenden und falschen Informationen. Deshalb würde sich LinkedIn auf die Leitlinien führender Gesundheitsorganisationen und -behörden beziehen. Und die Beiträge des Nutzers hätten nicht im Einklang mit den Leitlinien der WHO gestanden. 

Der Nutzer klagte gegen diese Sperrungen und verlangte, dass sowohl seine Beiträge als auch sein Konto wiederhergestellt werden. Das Landgericht Berlin II (Urteil vom 2. Juli 2024, Az.: 27 O 270/22) gab der Klage teilweise Recht. LinkedIn musste das Profil des Klägers wiederherstellen, jedoch nicht die Beiträge. Dagegen legte der Nutzer Berufung ein, die dazu führte, dass das Kammergericht entschied, dass LinkedIn sogar das Konto des Nutzers sperren durfte (Urteil vom 18. September 2025, Az.: 10 U 95/24).

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.