Der Fall schlägt hohe Wellen, auch wenn dessen Hintergrund reichlich kompliziert ist: Nachdem Cicero am Mittwochabend berichtet hatte, dass eine Finanzbeamtin in Mecklenburg-Vorpommern brisante Dokumente im Kamin einer Bekannten verbrannt haben soll, herrscht helle Aufregung in der Schweriner Staatskanzlei sowie in den dortigen Ministerien für Finanzen und für Justiz. Auch das Medienecho ist gewaltig.

Denn bei den Dokumenten handelt es sich um eine (möglicherweise sogar um zwei) Steuererklärungen der hochumstrittenen „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“, welche im Januar 2021 auf Betreiben von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegründet wurde, um amerikanische Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 zu umgehen. Die inzwischen unter ungeklärten Umständen gesprengte Pipeline sollte ursprünglich Erdgas von Russland nach Deutschland leiten und an der Ostseeküste des nordöstlichen Bundeslands aus dem Meer treten. Die Stiftung war vom russischen Energiekonzern Gazprom mit 20 Millionen Euro ausgestattet worden.