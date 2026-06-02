Sahra Wagenknecht in einer Kneipe
Die besten Experten findet man in der Kneipe / picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen

Sinn und Unsinn von Sahra Wagenknechts Vorschlag Expertenregierungen statt Brandmauer-Koalitionen?

Kompetenz statt Parteibuch, Experten statt Machtpoker: Sahra Wagenknechts Idee einer „Bürgerregierung“ klingt wie die Antwort auf die Krise des Parteiensystems. Doch Demokratie kann nicht durch Sachverstand ersetzt werden.

VON FLORIAN HARTLEB am 2. Juni 2026 9 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Sahra Wagenknecht hat wieder einmal ein Wort in die Debatte geworfen, das klingt wie Medizin gegen Politikverdrossenheit: Expertenregierung. Neuerdings spricht sie von „Bürgerregierungen“: überparteiliche Ministerpräsidenten, anerkannte Persönlichkeiten, Kompetenz vor Parteibuch, wechselnde Mehrheiten im Parlament. Der Vorschlag zielt vor allem auf ostdeutsche Länder, in denen stabile Koalitionen schwieriger werden. Das BSW will weder mit der AfD regieren noch in reine Brandmauer-Koalitionen eintreten. Stattdessen soll eine Art Runder Tisch 2.0 entstehen. Das klingt vernünftig. Es klingt nach Sachlichkeit gegen Parteitaktik, nach Kompetenz gegen Karrierismus, nach Gemeinwohl gegen Lagerdenken. Genau darin liegt die Verführung dieses Vorschlags – und seine Gefahr.

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