Sinn und Unsinn von Sahra Wagenknechts Vorschlag - Expertenregierungen statt Brandmauer-Koalitionen?

Kompetenz statt Parteibuch, Experten statt Machtpoker: Sahra Wagenknechts Idee einer „Bürgerregierung“ klingt wie die Antwort auf die Krise des Parteiensystems. Doch Demokratie kann nicht durch Sachverstand ersetzt werden.