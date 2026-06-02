- Expertenregierungen statt Brandmauer-Koalitionen?
Kompetenz statt Parteibuch, Experten statt Machtpoker: Sahra Wagenknechts Idee einer „Bürgerregierung“ klingt wie die Antwort auf die Krise des Parteiensystems. Doch Demokratie kann nicht durch Sachverstand ersetzt werden.
Sahra Wagenknecht hat wieder einmal ein Wort in die Debatte geworfen, das klingt wie Medizin gegen Politikverdrossenheit: Expertenregierung. Neuerdings spricht sie von „Bürgerregierungen“: überparteiliche Ministerpräsidenten, anerkannte Persönlichkeiten, Kompetenz vor Parteibuch, wechselnde Mehrheiten im Parlament. Der Vorschlag zielt vor allem auf ostdeutsche Länder, in denen stabile Koalitionen schwieriger werden. Das BSW will weder mit der AfD regieren noch in reine Brandmauer-Koalitionen eintreten. Stattdessen soll eine Art Runder Tisch 2.0 entstehen. Das klingt vernünftig. Es klingt nach Sachlichkeit gegen Parteitaktik, nach Kompetenz gegen Karrierismus, nach Gemeinwohl gegen Lagerdenken. Genau darin liegt die Verführung dieses Vorschlags – und seine Gefahr.
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