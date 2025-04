Ihr Markenzeichen sind die hochtoupierten und blondierten Haare, doch das ist eine Täuschung. In Wahrheit ist sie so bodenständig wie kaum eine andere Politikern in der Hauptstadt. „In Berlin lebe ich nicht, hier arbeite ich nur“, sagt die Mutter dreier Kinder. Sie wohnt wieder in dem Dorf, aus dem sie stammt, nur wenige Hundert Meter vom Elternhaus entfernt – in einem Patchworkhaushalt. Nie habe sie sich eingeengt gefühlt, sagt das Dorfkind. Sozialkontrolle sei eher eine Art Geborgenheit. Als Jugendliche hat sie Punk-Konzerte organisiert. Silvia Breher ist die unerwartete Botschafterin des ländlichen Raumes, dessen Lebensweise viele in den Städten nicht mehr verstehen. Shanty ist Punk.