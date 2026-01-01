- „Das Ist Bremen. Jetzt seht ihrs mal“
Brennende Mülltonnen, Böllerwürfe und ein massives Polizeiaufgebot: Die Silvesternacht im Bremer Ostertorviertel ist ein routiniertem Ausnahmezustand.
Kaum waren wir aus der Straßenbahn ausgestiegen, flog uns der erste Sprengkörper um die Ohren. Der Platz rund um die Haltestelle Sielwall im Bremer Viertel wirkt wie ein Schlachtfeld. Auf dem Bürgersteig türmen sich brennende Kartons auf, während feierwütige Randalierer immer neue Batterien in die Flammen werfen. „Plattenbau mit Polenböller“ nennt man dieses gefährliche Kunststück, das habe ich später noch gelernt – und auch, dass es ganz schön laut rumst. Doch diese Art Eskalation war eigentlich gar nicht selbstverständlich.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.