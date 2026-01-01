Silvester
Was vom Böllern übrig blieb/ picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Silvesternacht im Ostertorviertel „Das Ist Bremen. Jetzt seht ihrs mal“

Brennende Mülltonnen, Böllerwürfe und ein massives Polizeiaufgebot: Die Silvesternacht im Bremer Ostertorviertel ist ein routiniertem Ausnahmezustand.

VON JAN UPHOFF am 1. Januar 2026 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Kaum waren wir aus der Straßenbahn ausgestiegen, flog uns der erste Sprengkörper um die Ohren. Der Platz rund um die Haltestelle Sielwall im Bremer Viertel wirkt wie ein Schlachtfeld. Auf dem Bürgersteig türmen sich brennende Kartons auf, während feierwütige Randalierer immer neue Batterien in die Flammen werfen. „Plattenbau mit Polenböller“ nennt man dieses gefährliche Kunststück, das habe ich später noch gelernt – und auch, dass es ganz schön laut rumst. Doch diese Art Eskalation war eigentlich gar nicht selbstverständlich.

