- Wenn selbst Signal nicht mehr beruhigt
Nach Medienberichten sind auch Mitglieder der Bundesregierung von einer mutmaßlichen Spionagekampagne via Messengerdienst Signal betroffen. Das ist mehr als eine peinliche Cyberepisode. Es ist ein politischer Warnruf.
Es gehört zu den liebgewonnenen Illusionen der digitalen Gegenwart, dass Sicherheit heute wie ein Download funktioniert. Man installiert eine App, liest etwas von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, schaut auf ein beruhigendes Schloss-Symbol und fühlt sich sofort auf der richtigen Seite der Geschichte.
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