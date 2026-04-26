Reichstag
Die Sonne reflektiert sich in der Kuppel auf dem Reichstagsgebäude / picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

Scheinglaube an sichere Kommunikation Wenn selbst Signal nicht mehr beruhigt

Nach Medienberichten sind auch Mitglieder der Bundesregierung von einer mutmaßlichen Spionagekampagne via Messengerdienst Signal betroffen. Das ist mehr als eine peinliche Cyberepisode. Es ist ein politischer Warnruf.

VON FLORIAN HARTLEB am 26. April 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Es gehört zu den liebgewonnenen Illusionen der digitalen Gegenwart, dass Sicherheit heute wie ein Download funktioniert. Man installiert eine App, liest etwas von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, schaut auf ein beruhigendes Schloss-Symbol und fühlt sich sofort auf der richtigen Seite der Geschichte. 

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Peter William | So., 26. April 2026 - 14:14

Die armen Politiker!

Soweit ich weiß haben diese nur eine Aufgabe, die sie ebenfalls nicht erfüllen.

Zur Abstimmungen laut ihrem Gewissen ja oder nein zu "sagen".

Mir kommen, wieder einmal, die Tränen. Die armen Herren und Damen im Bundestag, voll gestresst, immer und das für umsonst. Ach ne, die verdienen ja ganz gut oder etwa nicht?

Jens Böhme | So., 26. April 2026 - 14:35

Positiv ist, dass man das Sicherheitsleck nach vielen Jahren und vielen Informationsübermittlungen zu unbekannt erkannt hat (*grins*).

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