Die Deutschen haben gerne Angst: Angst vor Rezession, Inflation, Immigration, Pandemien, und natürlich vor Krieg. Diese Angst wird dabei so hingebungsvoll zelebriert, dass sie sogar Eingang ins Englische gefunden hat. Dort gibt es seit einiger Zeit die „German Angst“ – eine Bezeichnung, die immer dann bemüht wird, wenn sich ausländische Beobachter wieder einmal fragen, weshalb die Deutschen sich außerstande sehen, bestimmte politische, wirtschaftliche oder militärische Entscheidungen zu treffen, die anderswo längst getroffen wurden. Nach „Weltschmerz“ bereichern die Deutschen die englische Sprache um einen weiteren Beleg ihrer besonderen Empfindsamkeit.

Aktuell ist es wieder einmal die Kriegsangst, die in Deutschland die Medien dominiert. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein deutscher General, Militärhistoriker oder Politikprofessor mit sorgenvollem Stirnrunzeln seine Einschätzung zum bevorstehenden Angriff Russlands zum Besten gibt. In spätestens drei, vier oder fünf Jahren, so orakeln die Kassandras, könnte Russland in der Lage sein, die Nato anzugreifen. Denn aus russischen Stellungnahmen sowie den Produktionsraten der russischen Rüstungsindustrie lasse sich ableiten, dass sich Russland auf einen großen Krieg vorbereite. Deutschland, so der bekannteste deutsche Militärhistoriker, erlebe vielleicht seinen letzten Sommer im Frieden.

Wenn diese Experten Recht hätten, müsste die notorisch ängstliche deutsche Bevölkerung eigentlich die Supermärkte stürmen, um Panikkäufe zu tätigen – und dieses Mal nicht nur, wie damals in der Pandemie, um Toilettenpapier zu horten. Man bräuchte auch Nahrungsmittelkonserven, Kanister mit Trinkwasser sowie Taschenlampen und Batterien. Steckdosenunabhängige Radios mit Kurbelgenerator müssten eigentlich ebenso reißenden Absatz finden wie deutsch-russische Wörterbücher.

Und doch geschieht nichts. Anstatt zu überlebensfähigen „Preppern“ zu werden und sich im Baumarkt nach Atombunkern für den heimischen Vorgarten zu erkundigen, planen die Deutschen ihren nächsten Urlaub, als ginge das Leben einfach so weiter. Die Deutschen – ein Volk der Ignoranten, das sich hartnäckig weigert, die drohende Kriegsgefahr zu erkennen? Von der „German Angst“ zur „German Complacency“?

Der Ukraine-Krieg war von Anfang an regional begrenzt

Oder ist es vielleicht genau umgekehrt? Könnte es sein, dass die breite Bevölkerung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine zwar erkannt hat, dass die Sicherheitslage schwieriger geworden ist, dass sie aber größeres Vertrauen in die Abschreckungsfähigkeit des Westens hat als die Kassandras, die sich in den Talkshows in Alarmismus üben? Könnte es sein, dass nicht die Bevölkerung ein Erkenntnisproblem hat, sondern genau diejenigen, die sich als nüchterne Warner vor der drohenden Katastrophe gerieren? Sieht man sich die Argumentationsmuster der Experten an, wird schnell deutlich, warum etwas mehr Gelassenheit nicht von Ignoranz zeugt, sondern von gesundem Menschenverstand.

Die argumentative Achterbahnfahrt der Kassandras beginnt bereits bei der Interpretation des russischen Angriffs auf die Ukraine. Dass Russland eine Westorientierung der Ukraine ablehnte, war weithin bekannt. Der Angriff vom Februar 2022, mit dem Putin ein russlandfreundliches Regime in Kiew einsetzen wollte, entsprach seiner Logik, ein Land, dem man ohnehin die Staatlichkeit absprach, wieder in den russischen Einflussbereich einzugliedern. Dieser Krieg war und ist für die Ukraine wie auch für die europäische Sicherheitsarchitektur eine Katastrophe, aber er war von Anfang an regional begrenzt. Auch der Einsatz nordkoreanischer Soldaten oder iranischer Drohnen ändert daran nichts.

Die Tatsache, dass Russland den Angriff lediglich als eine wenige Tagende währende „Spezialoperation“ geplant hatte, spricht ebenso für die begrenzte Natur dieses Krieges wie die Versuche Moskaus, den Westen durch allerlei Drohungen von einem direkten Eingreifen in diesen Konflikt abzuschrecken. Die massive Unterstützung des Western für die Ukraine hat die russische Strategie zunichte gemacht, weshalb der Krieg inzwischen über drei Jahre dauert. Doch um etwas anderes als die Ukraine ging es nie. Das Risiko einer Eskalation auf Nato-Territorium blieb deshalb stets gering.

Für die Kassandras ist ein begrenzter Krieg natürlich nicht spektakulär genug. Wer Gehör finden will, muss schon etwas dicker auftragen. Und so wird der Ukrainekrieg zum Auftakt für einen viel größeren Waffengang uminterpretiert. Dazu passend raunt man von „geheimdienstlichen Erkenntnissen“, denen zufolge sich Russland auf eine große militärische Auseinandersetzung vorbereite. Deutschland und dem Westen blieben nur wenige Jahre Zeit, um „kriegstüchtig“ zu werden und Russland abschrecken zu können. Ein deutscher Politikwissenschaftler spekulierte in einer Talkshow sogar über einen detaillierten russischen Invasionsplan, als wäre ihm dieser, so Ben Krischke in Cicero verärgert, „direkt aus dem Kreml zugespielt worden“.

Keine seriösen Bedrohungsanalysen, sondern kalkulierte politische Botschaften

Das alles klingt hochdramatisch – zumal Deutschland auch in zehn Jahren nicht einmal annähernd „kriegstüchtig“ sein wird. Doch bei näherem Hinsehen verliert dieses Szenario manches von seinem Schrecken. Zum einen verteidigt sich Deutschland nicht alleine, wie häufig suggeriert wird, sondern in einem Bündnis gemeinsam mit 31 anderen Nato-Staaten. Zum anderen sind die kolportierten „geheimdienstlichen“ Informationen offenbar nicht allzu präzise. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, der sich zum Zeitpunkt des russischen Angriffs im Februar 2022 zu einem Besuch in Kiew aufhielt, will sich nicht noch einmal sagen lassen, sein Dienst habe den Schuss nicht gehört, und gibt folglich das Jahr 2030 als frühesten Zeitraum an, an dem ein russischer Angriff denkbar sein könnte.

Geht man allerdings etwas weiter nach Osten, werden die Zahlen nahezu willkürlich. Die polnischen Sicherheitsbehörden glauben angeblich, die Russen könnten schon 2026 auf dumme Gedanken kommen. 2027, so der ehemalige Chef des estnischen Geheimdienstes, könnten die Russen gegen ein Nato-Land losschlagen. Bei diesem Wettbewerb der Schwarzseher handelt es sich nicht um seriöse Bedrohungsanalysen, sondern um kalkulierte politische Botschaften, mit denen man vor allem ein Nachlassen der westlichen Unterstützung für die Ukraine verhindern will.

Doch damit nicht genug. Selbst auf die Frage, auf welchen „großen Krieg“ sich Russland denn vorbereite, fällt die Antwort der Kassandras eher dürftig aus. Die Rede ist dann nämlich von einem eher bescheidenen Szenario, mit dem die Russen die Nato herausfordern könnten. Die Besetzung von zwei überwiegend russischsprachigen Städten in Estland, der norwegischen Insel Spitzbergen, oder ein aus einem russischen Manöver in Belarus heraus erfolgender Angriff auf ein baltisches Land könnte, so die Kassandras, die Nato mit einem Dilemma konfrontieren, an dem sie sogar zerbrechen könnte. Denn wie sollte das Bündnis reagieren, wenn Russland nach der Besetzung eines kleinen Teils des Nato-Territoriums die Nato vor die Wahl stellte, entweder zu kämpfen oder klein beizugeben? Würde sich die Nato für letzteres entscheiden, hätte Putin die Nato erfolgreich „getestet“ und das Bündnis als Papiertiger entlarvt. Für ein solchermaßen ermutigtes Russland gäbe es dann kein Halten mehr.

Solche Szenarien geistern seit mehr als einem halben Jahrhundert in zahllosen Varianten durch die sicherheitspolitische Diskussion. Im Kalten Krieg war es die Furcht vor einem sowjetischen „fait accompli“ in West-Berlin, mit dem Moskau durch die handstreichartige Übernahme der geteilten Stadt den Westen zum Offenbarungseid hätte zwingen können. Dieses Szenario wurde allerdings nie Wirklichkeit. Moskau hätte sich mit einer solchen Aktion de facto in einen Kriegszustand mit den drei Westmächten begeben – ein Risiko, das in keinem Verhältnis zum politischen Gewinn stand.

Die Nato ist Russland bereits heute militärisch deutlich überlegen

Aber heute? Hat Russland nicht immer wieder erklärt, dass es die sicherheitspolitische Entwicklung Europas seit dem Ende der Sowjetunion kategorisch ablehnt, weil sie zu Lasten Russlands verlaufe? Hat Moskau nicht sogar offizielle Vorschläge unterbreitet, denen zufolge die militärischen Entwicklungen seit 1997 wieder rückgängig gemacht und Osteuropa damit faktisch wieder dem russischen Einflussbereich zugeschlagen werden sollte? Das alles hat Russland in der Tat gesagt und geschrieben. Doch so, wie im Kalten Krieg kaum jemand glaubte, dass die Sowjetunion ihren tausendfach formulierten ideologischen Anspruch auf den globalen Sieg des Kommunismus durch einen Krieg mit der Nato durchsetzen würde, gilt es auch heute, zwischen russischem Anspruch und russischer Wirklichkeit zu unterscheiden. Moskau mag von einem zweiten Jalta träumen, aber es wird es nicht bekommen. Eher besetzt Donald Trump Grönland.

Die strategische Geisterbahnfahrt ist auch hier noch nicht zu Ende. Denn wenn die Passivität der Nato angesichts einer begrenzten russischen Aggression ihr sicheres Ende bedeuten würde, warum würde sie dann überhaupt passiv bleiben? Ist es ernsthaft vorstellbar, dass eine militärisch überlegene Nato – die Russland übrigens nicht nur im Baltikum, sondern auch anderswo empfindlich treffen könnte – Selbstmord begeht, weil sie es nicht wagt, die auf Nato-Gebiet vorgerückten russischen Truppen wieder zurückzuschlagen? Der Verdacht drängt sich auf, dass hier ein Szenario gezimmert wird, das nur dem Zweck dient, die Nato so schwach wie möglich erscheinen zu lassen.

Doch selbst, wenn man annimmt, dass Russland risikofreudig genug wäre, um das „Test“-Szenario Wirklichkeit werden zu lassen, bleiben logische Mängel. Wenn das Problem der Nato darin besteht, auf eine geografisch begrenzte Aggression Russlands nicht reagieren zu wollen, würde eine militärisch stärkere Nato einen Unterschied machen? Lässt sich ein Mangel an politischer Solidarität und/oder Risikobereitschaft unter den Verbündeten mit höheren Verteidigungsausgaben beheben? Die Nato ist Russland bereits heute militärisch deutlich überlegen. Wieviel Überlegenheit braucht man also, um Putin davon abzuhalten, die Nato auf scheinbar so teuflisch-geniale Weise zu „testen“? Die argumentative Lücke in diesem Szenario ist so groß, dass ein ganzer russischer Panzerverband hindurchstoßen könnte.

Sogar dann, wenn alle anderen analytischen Stricke reißen, haben die Kassandras immer noch ein Ass im Ärmel: den hybriden Krieg. Russland, so heißt es, sehe sich nicht nur bereits seit vielen Jahren im Krieg mit dem Westen, es führe diesen Krieg auch bereits unterhalb der Schwelle der klassischen militärischen Auseinandersetzung. Durch Auftragsmorde, das Durchtrennen wichtiger Unterseekabel, Wahlbeeinflussung oder „Fake News“-Kampagnen versuche Moskau, westliche Staaten politisch zu destabilisieren und damit den Zusammenhalt des Bündnisses zu schwächen.

Mit dem Zauberwort „hybrid“ haben die Kassandras den Jackpot geknackt

Auch wenn sich nicht jede unerwünschte Handlung auf Russland zurückführen lässt und sich viele vermeintliche Sabotageakte als schlichte Unfälle herausstellen: Mit dem Zauberwort „hybrid“ haben die Kassandras den Jackpot geknackt. Denn wer jede unerwünschte Handlung zur Kriegshandlung erklärt, macht den Krieg zum Dauerzustand. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob die hybriden Handlungen Russlands eigentlich zu messbaren Erfolgen führen. Der hybride Krieg, so schrieb bereits vor Jahren ein scharfsinniger britischer Beobachter, ist der „perfekte Feind“. Da hybride Bedrohungen überall lauern können, erzwingen sie ein Leben im permanenten Alarmzustand.

Natürlich wehren sich die Kassandras aus Politik, Politikwissenschaft und Militär gegen den Vorwurf, sie seien alarmistisch. Sie verorten die „Angstunternehmer“ auf der anderen Seite, nämlich bei denen, die wie Sarah Wagenknecht und andere am rechten und linken Rand des politischen Spektrums die Kriegsangst politisch instrumentalisierten, indem sie von einer Unterstützung der Ukraine abgeraten und beständig die Gefahr einer nuklearen Eskalation beschworen hätten. Man selbst warne dagegen lediglich vor den möglichen Konsequenzen einer blauäugigen, die harten militärischen Realitäten vernachlässigenden Politik.

Wer allerdings den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zum Weltordnungskonflikt hochstilisiert und mit dubiosen Analysen Russland größer macht, als es ist, betreibt seinerseits das Geschäft mit der Furcht. Gleiches gilt für diejenigen, die westliche Vorsicht im Umgang mit Russland als „Selbstabschreckung“ desavouieren oder in markig formulierten „offenen Briefen“ den Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine fordern.

Vor diesem Hintergrund sollte es nicht verwundern, dass die Mehrheit der Deutschen zwar ein allgemeines Unbehagen an der sicherheitspolitischen Gesamtlage empfindet, aber keine Zeichen akuter Panik erkennen lässt. Man trägt die substanzielle Erhöhung des Verteidigungsetats mit und befürwortet eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, aber eine Auswanderungswelle aus Furcht vor einer russischen Besetzung des Baltikums wird wohl kaum einsetzen. Zwar bieten die Medien den Kassandras breiten Raum für ihre Thesen, doch die Deutschen reagieren auf dieses mediale Dauerfeuer nicht mit Angst, sondern eher mit der Lust am Nervenkitzel, mit der sie auch Kriminalromane und -filme konsumieren. Die neue „Krieg in Sicht“-Krise bleibt ein Selbstgespräch von Experten, die sich zwar als Mahner verstanden wissen wollen, am Ende aber nur mit viel Alarmismus um Aufmerksamkeit heischen. Ernsthafte Sicherheitspolitik ist das nicht, aber wenigstens spannende Unterhaltung.