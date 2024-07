Aber was geht über ein gelungenes Goethe-Zitat? Shieh Jhy-Wey sieht es als seinen Job an, große Fiktion mit der Lage der Weltpolitik zu verbinden. Denn dieser freundlich lächelnde Herr, der in Taiwans Hauptstadt Taipeh eine Professur für Germanistik innehat, ist seit 2016 nach Berlin abgestellt. Er vertritt die Republik China, besser bekannt als Taiwan.