Frau Ates, die Veranstalter des queeren Soura-Filmfestivals in Berlin haben zwar den Dokumentarfilm „Seyran Ates, Sex, Revolution and Islam“ über Sie und die liberale Ibn-Rushd-Goethe Moschee gezeigt, aber eine Diskussion darüber in letzter Minute mit dem Hinweis abgesagt, man distanziere sich von „islamophoben“ Äußerungen. Ihr Neffe, der dazu als Referent Ihrer Moschee eingeladen worden war, wurde wieder ausgeladen. Haben Sie eine Ahnung, was genau mit der „islamophoben“ Aussage gemeint war?

Die meinten höchstwahrscheinlich meine Position zum Kopftuch. Das größte Problem meiner Gegner ist das Thema Kopftuch.

Der Film ist ein Plädoyer für die sexuelle Befreiung muslimischer Frauen. Um das Kopftuch geht es doch darin nur am Rande – wenn überhaupt.

Das hat mich ja auch irritiert. Es geht grundsätzlich um sexuelle Selbstbestimmung für alle Menschen. In dem Statement, das die Veranstalter vor dem Film verlesen haben, haben sie nicht erklärt, ob es eine Aussage aus dem Film war oder irgendeine Aussage, die ich mal in anderem Zusammenhang getroffen habe. Sie haben uns trotz mehrfacher Aufforderung durch die Filmemacherin bisher das schriftliche Statement nicht gegeben.

Aber welchen Sinn macht es, so einen provokanten Film zu zeigen, wenn man anschließend nicht darüber diskutieren kann?

Das frage ich mich auch. Ich war vergangene Woche bei einem anderen Filmfestival im norwegischen Bergen. Der Film wurde dort siebenmal gezeigt. Ich stand siebenmal Rede und Antwort. Ich musste dort eine Anzeige erstatten, weil mich im Publikum jemand als sehr aggressiv, als „Vaterlandsverräterin“, „Islamophobe“ und „Ungläubige“ beschimpft hat. Er sprach nur Türkisch mit mir und benutzte Erdogan-Wording.

Aber das kann Sie doch nicht ernsthaft verwundern?