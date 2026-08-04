Antje Jelinek ist Apothekerin und Biologie-Chemie-Lehrerin. Nach Pharmaziestudium und Promotion arbeitet sie in öffentlichen Apotheken und bildet verschiedene Gesundheitsberufe aus. Sie unterrichtet an einer Regelschule und hält Vorlesungen zur Klinischen Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Elsevier-Verlag hat sie mehrere Bücher zu Arzneimitteln herausgegeben und ist Autorin für pharmazeutische Fachzeitschriften und das Blog Ruhrbarone.

Der deutsche Gesetzgeber hat sich von der biologischen Realität, „dass es Männer und Frauen gibt“, in ideologischer Verblendung verabschiedet. Dies ist die Erkenntnis eines Thüringer Richters. So schreibt er es über das Selbstbestimmungsgesetz. Aber die SPD nimmt den islamistischen Terroranschlag auf den CSD zum Anlass, um diesen „absurden“ und „lebensfremden“ Unsinn auch noch im Grundgesetz zementieren zu wollen. Willkommen in Absurdistan.

An rechtsextreme Personen, die sich einen Spaß mit dem Selbstbestimmungsgesetz machen, sind wir ja fast schon gewöhnt. Das Gesetz zur freien Wahl des Geschlechts bietet für Marla-Svenja Liebich viel Raum für Publicity. Nun gesellt sich auch noch Adolfa mit ihrem Hakenkreuz-Tattoo dazu. Beide sind Rechtsextremisten, die nun dank des Selbstbestimmungsgesetzes als Frauen geführt werden. Aber so lustig ist die Möglichkeit der Änderung des Geschlechts per Sprechakt eigentlich nicht.

Ein lebensfremdes und absurdes Gesetz

Nina Yasmin ist ein 44-jähriger biologischer Mann, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Person, die in der JVA Tonna in Thüringen untergebracht war, erklärte sich in der Haftanstalt zur Frau und änderte mithilfe des Selbstbestimmungsgesetzes ihren Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich. Bereits Anfang des Jahres berichtete die lokale Presse über diverse Ungerechtigkeiten, die Nina Yasmin angeblich in der JVA widerfuhren. Der 44-Jährige war sich auch nicht zu schade, Insassen und Gefängnispersonal zu beschuldigen, mit Drogen zu dealen, um seine Verlegung voranzutreiben.

Zunächst wurde der biologisch männlichen Person mit den entsprechenden primären Geschlechtsmerkmalen jedoch eine Verlegung in eine Haftanstalt für Frauen verwehrt. Dagegen ging Nina Yasmin dann jedoch gerichtlich vor – mit Erfolg. Am 14. Juli 2026 wurde er nun aufgrund einer einstweiligen Anordnung der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Erfurt im Eilverfahren in die Frauen-JVA in Chemnitz verlegt. Dem zuständigen Richter blieb nichts anderes übrig, als diese Entscheidung zu treffen. Man kann es ihm nicht verübeln, dass er in seiner Begründung ordentlich gegen das Selbstbestimmungsgesetz ausgeteilt hat.

In seiner achtseitigen Beschlussbegründung kritisierte er das Selbstbestimmungsgesetz aufs Schärfste. Der Gesetzgeber habe sich in „ideologischer Verblendung“ von der Tatsache verabschiedet, dass es biologisch Männer und Frauen gibt. Da die subjektive Behauptung für die Änderung des Geschlechtseintrags ausreiche, würde das Geschlecht zu einem rein soziologischen Phänomen degradiert. Er kritisierte den fehlenden Schutz vor Missbrauch sowie den Umstand, dass keinerlei Nachweise bei der Änderung des Geschlechtseintrags verlangt werden. Er verglich diesen bürokratischen Akt mit der Zulassung eines Pkw.

Das Gesetz sei völlig „lebensfremd“ und „absurd“, so der Richter. Da es „keine Sonderregelungen für weibliche Gefangene mit Penis“ gibt, musste er Nina Yasmin sofortigen Zugang zu den geschützten Räumen eines Frauengefängnisses gewähren. Die wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilte Person wurde nun in die JVA Chemnitz, eine JVA mit Mutter-Kind-Station, verlegt.

Was „queer“ genau ist, ist unklar

Noch irrer als das Selbstbestimmungsgesetz selbst ist allerdings nun das Vorhaben, „sexuelle Identität“ im Grundgesetz zu verankern. Auch hier sitzen die Pädophilen schon in den Startlöchern. Und nicht nur Pädophile, auch andere Paraphile wie Nekro- oder Zoophile fühlen sich angesprochen und rechnen sich durch die Grundgesetzänderung Chancen aus, juristisch gegen ihre „Diskriminierung“ vorzugehen.

Obwohl solche Probleme absehbar sind, findet diese Idee einer Grundgesetzänderung breite Zustimmung – zumindest bei linken Politikern. Die SPD brachte sie nach dem schrecklichen islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wieder ins Gespräch, als ob es irgendwie gegen Islamismus helfen würde, die Absurditäten des Selbstbestimmungsgesetzes auch noch im Grundgesetz zu verankern. Die Gefahr einer Realisierung dieses Orwell‘schen Unfugs besteht allerdings. Immerhin sind Linke, Grüne, SPD und auch Teile der CDU dafür. Die Linke würde sich sogar für die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Verfügung stellen, um „queere Rechte“ zu schützen.

Was nun eigentlich unter „queer“ genau zu verstehen ist, ist unklar. Sind Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung „queer“? Sind Menschen mit Geschlechtsdysphorie „queer“? Oder sind es alle Menschen, die die Queer-Theorie von der freien Wahl des Geschlechts propagieren? Man weiß es nicht. Und auch der Begriff „sexuelle Identität“ bietet mannigfaltige Möglichkeiten der Interpretation.

Pädophile, Nekrophile, Zoophile

„Sexuelle Identität“ ist ausschließlich an die subjektive Wahrnehmung geknüpft und braucht keinerlei objektive Kriterien. Pädophile, Nekrophile, Zoophile, Sprechaktfrauen, Sprechaktmänner, Nichtbinäre, täglich wechselnde Geschlechtsidentitäten und alles, was der Trans-Umbrella sonst noch so bietet, könnten mit „sexueller Identität“ gemeint sein.

Artikel 3 des Grundgesetzes lautet: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Was ist daran schlecht oder unvollständig?

Braucht unser Grundgesetz eine Einladung zur Klage an alle paraphilen Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen? Soll es allen dienen, die die Irrungen und Wirrungen der Transideologie ausnutzen wollen? Vielleicht wäre es besser, das Geschlecht als biologisch definiert in das Grundgesetz mit aufzunehmen. Zumindest entspräche das wohl dem, was die Väter des Grundgesetzes meinten, als sie von Geschlecht sprachen. Dass man irgendwann sein Geschlecht per Sprechakt ändern kann, hatten sie sicherlich nicht auf dem Schirm.

Das Grundgesetz ist gut, so wie es ist

Um das Grundgesetz vor dem woken Irrsinn à la Selbstbestimmungsgesetz zu schützen, gibt es die Initiative „Grundgesetz schützen“. Die einfache und wichtige Erkenntnis dieser Initiative lautet: „Die Grundrechte von Frauen, Mädchen sowie homo- und bisexuellen Menschen beruhen auf dem Geschlecht. Der Begriff ‚sexuelle Identität‘ hebt den geschlechtsbasierten Schutz auf.“

Das Grundgesetz ist gut, so wie es ist. Abgesehen davon, dass dieser geplante, ins Gesetz geschriebene Irrsinn nicht gegen islamistischen Terror helfen kann, bleibt zu hoffen, dass es nicht gelingen wird, am Grundgesetz herumzupfuschen. Noch mehr Pädophilenschutz durch Gesetze, die „völlig lebensfremd“ und „absurd“ sind, können wir nicht verkraften.