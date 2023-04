So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Wir wissen nicht, wann es passiert ist, wie und warum. Ob einige FDP-Frauen zu Marco Buschmann gingen und ihm klarmachten, was er anzurichten im Begriff ist mit diesem extremen Projekt, dem irgendwer einst den Titel „Selbstbestimmungsgesetz“ verpasst hat. Ob einige Transpersonen dem Justizminister nicht mehr nur auf Twitter, sondern auch persönlich so richtig dumm gekommen sind. Oder ob er sich mit Verspätung zwischen den Jahren endlich einmal gründlich mit dem Thema einer angeblichen „sexuellen Identität“ auseinandergesetzt hat, um festzustellen, dass es den Akteuren aus den Reihen der Grünen und Linken um Lisa Paus und Sven Lehmann schon längst nicht mehr nur darum geht, das veraltete Transsexuellengesetz zu modernisieren und an die gesellschaftliche Entwicklung der zurückliegenden 40 Jahre anzupassen, Transpersonen ihre Würde zurückzugeben, die ihnen der Staat genommen habe.

Tatsache ist, dass um Weihnachten und Silvester 2022 herum dem Mann ein Licht aufgegangen sein muss, dass es so harmonisch wie im besonders linksgrünen Teil der Koalition erhofft nicht gehen kann. Dass er, anders als noch bei der Vorstellung eines Eckpunktepapiers im Sommer 2022, ins Detail gehen und dann auch Stellung beziehen muss, allen erwartbaren Konflikten zum Trotz. „Transfrauen sind Frauen – kein weiterer Erörterungsbedarf“ – nie lag Frau Paus schiefer als hier, und das will etwas heißen.