Stade Mord
Pressekonferenz im Kreishaus Stade anlässlich des Sechsfachmords in einer Jugendeinrichtung / picture alliance / ABBfoto / Breuel-Bild-HJBfoto

Sechsfachmord von Stade Wenn Ideologie Verbrechen in Kauf nimmt

In Stade wurden am vergangenen Montag sechs Menschen getötet. Die bisherige Faktenlage zeigt, dass diese Tat durch behördliche Nachlässigkeit und ein migrationsfreundliches Aktivistenmilieu erst ermöglicht wurde.

VON ALEXANDER GRAU am 4. Juli 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es gibt Ereignisse, da lohnt es sich, erst einmal alle Fakten in Ruhe Revue passieren zu lassen. Um einen Überblick zu gewinnen, aber auch um die Ungeheuerlichkeit der Geschehnisse zu erfassen. Das Massaker von Stade ist so ein Fall. Also der Reihe nach.

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Christa Wallau | Sa., 4. Juli 2026 - 15:40

Das, was Sie beschreiben, ist schlimm genug.

Was ich jedoch noch schlimmer finde, ist die traurige Tatsache, daß Sie und viele andere großen "Denker" bisher kein einziges Mal irgendwelche konkreten Maßnahmen nennen, mit denen dem "hochsubventionierten Migrationsunterstützungs-Gewerbe" (Ihre wahren Worte!) in Deutschland endlich der Garaus gemacht werden soll.

Nichts hört man von Ihnen in Sachen Ausländerkriminalität und deren Bekämpfung!
Die e i n z i g e Partei, die hier Klartext spricht, ist - leider Gottes - die AfD, und die wollen Sie - so deute ich alle Ihre Einlassungen - niemals mit der Kneifzange anfassen.
Sie gehören für mich zu den Menschen, die sagen:
"Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!"
Mit denen ist kein Blumentopf zu gewinnen und erst recht keine Gesellschaft zu sanieren bzw. zu retten!

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