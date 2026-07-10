Demonstrationszug auf nasser Straße, vorne drei Menschen mit schwarzem Trauerbanner. Foto.
Stade trauert – aber was sind die Konsequenzen? / picture alliance/dpa | Carsten Neff

Sechsfachmord von Stade Wo ist und was wusste die Fahrerin des Fluchtwagens?

Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung überprüfen mehrere niedersächsische Kommunen ihre Sicherheitsvorkehrungen. Während der Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzt, bleiben Fragen nach der Fahrerin des Fluchtwagens offen.

VON JAN UPHOFF am 10. Juli 2026 5 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Als Reaktion auf die Gewalttat in Stade mit sechs Toten verschärfen mehrere niedersächsische Städte und Landkreise ihre Sicherheitsvorkehrungen oder erwägen zusätzliche Maßnahmen. Hannover, Hameln und der Landkreis Nienburg setzen dabei auf verstärkte Polizeipräsenz, Zufahrtssperren und die Überprüfung bestehender Sicherheitskonzepte. Besonderen Schutz sollen künftig insbesondere Einrichtungen der Sozialarbeit, Jugendämter, Familienhilfen sowie Angebote für Kinder und Jugendliche erhalten.

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Straub Klaus-Dieter | Fr., 10. Juli 2026 - 19:07

Da ich den Vorgang nur über die Presse und keine Vernehmungsprotokolle kenne, ist vieles Vermutung.
1. Mehrere Wochen vor der Tat übertrug der Täter ein BMW ( Neupreis 80000 aufwärts) auf die Fahrerin, warum wohl?
2. Die Fahrerin Mutter eines SPD Abgeordneten will die Schüsse nicht mitbekommen (vermutlich hörte sie NDR mit voller Lautstärke.)
3. Sie wurde vom Täter zur Fahrt gezwungen. Wer glaubt den daran?
4. Es liegt doch zumindest der Tatbestand der Beihilfe vor. Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr dürfte doch gegeben sein!
Fragen über Fragen!
Was Staatsanwalt und Haftrichter sprachen ist nicht bekannt.
Es stinkt bis in den Süden der Republik, oder gab es doch Druck von wem auch immer.
Gruß

Jens Böhme | Fr., 10. Juli 2026 - 21:15

Dass die Fahrerin Schüsse gehört haben könnte, ist an sich schlüssig. Es können aber auch andere Geräusche gewesen sein, die sie nicht mit ihm in Verbindung bringen kann. Selbst wenn sie es als Schüsse deutet, ist sie sowieso erstmal irritiert und weiss nichts Genaues. Also fährt sie mit ihm los und fragt und fragt und fragt.

Christa Wallau | Fr., 10. Juli 2026 - 20:55

einer beispiellos naiven (um das Wort "dumm" zu vermeiden) Politiker-Kaste, welche in Deutschland seit einem Vierteljahrhundert regiert u. erkennbar gegen die Interessen der hier beheimateten Bevölkerung agiert.
Sie hat n i c h t s getan, um den Zuwanderern eindeutig klarzumachen, was bei uns gilt!
VERANTWORTLICH für die Verbrechen, die von
Einwanderern begangen werden sind alle, die in letzter Zeit den Kurs bestimmten: alle Kanzler, Minister, Staatssekretäre, Angeordnete, Journalisten, Medienleute usw. Es waren i h r e Entscheidungen, deren Folgen die deutsche Gesellschaft jetzt täglich mit neuen
Horrornachrichten schockieren!
Wo bleibt ihr Mitgefühl mit den Opfern u. wo bleiben ihre Bitten um Verzeihung für ihre mörderische Gleichgültigkeit?
Die unsäglich arrogante Frau aus der Uckermark
läßt nichts von sich hören, was auch nur annähernd danach klingt, als begreife sie, was sie 2015 dem deutschen Volke angetan hat. Nein, sie bekommt noch Orden verliehen u. hält sich für toll!

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