- Wo ist und was wusste die Fahrerin des Fluchtwagens?
Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung überprüfen mehrere niedersächsische Kommunen ihre Sicherheitsvorkehrungen. Während der Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzt, bleiben Fragen nach der Fahrerin des Fluchtwagens offen.
Als Reaktion auf die Gewalttat in Stade mit sechs Toten verschärfen mehrere niedersächsische Städte und Landkreise ihre Sicherheitsvorkehrungen oder erwägen zusätzliche Maßnahmen. Hannover, Hameln und der Landkreis Nienburg setzen dabei auf verstärkte Polizeipräsenz, Zufahrtssperren und die Überprüfung bestehender Sicherheitskonzepte. Besonderen Schutz sollen künftig insbesondere Einrichtungen der Sozialarbeit, Jugendämter, Familienhilfen sowie Angebote für Kinder und Jugendliche erhalten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.