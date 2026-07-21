- Ein toter Täter wirft neue Fragen auf
Nach dem Sechsfachmord von Stade ist der Täter tot in seiner Zelle gefunden worden. Damit drängen sich weitere Fragen in einem ohnehin besonderen Fall auf. Hat die Anstalt keinen ausreichenden Schutz sichergestellt?
Der 45-jährige Mann mit türkischen Wurzeln, der am 29. Juni in Stade sechs Menschen erschossen hat, ist am Morgen des 21. Juli tot in seiner Gefängniszelle in Bremervörde (Kreis Rotenburg/Wümme) gefunden worden. Der Fall nimmt damit eine dramatische Wendung. Wie konnte der Untersuchungshäftling sich umbringen, wenn man nach der Vorgeschichte eine Suizidgefahr annehmen musste? Hat die Anstalt keinen ausreichenden Schutz sichergestellt?
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