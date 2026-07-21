Tatort Stade
Tatort in Stade / picture alliance / ABBfoto | BREUEL-BILD-HJBfoto

Sechsfachmord von Stade Ein toter Täter wirft neue Fragen auf

Nach dem Sechsfachmord von Stade ist der Täter tot in seiner Zelle gefunden worden. Damit drängen sich weitere Fragen in einem ohnehin besonderen Fall auf. Hat die Anstalt keinen ausreichenden Schutz sichergestellt?

VON KLAUS WALLBAUM am 21. Juli 2026 6 min

Autoreninfo

Klaus Wallbaum ist Sozialwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Rundblick - Politikjournal für Niedersachsen.

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Der 45-jährige Mann mit türkischen Wurzeln, der am 29. Juni in Stade sechs Menschen erschossen hat, ist am Morgen des 21. Juli tot in seiner Gefängniszelle in Bremervörde (Kreis Rotenburg/Wümme) gefunden worden. Der Fall nimmt damit eine dramatische Wendung. Wie konnte der Untersuchungshäftling sich umbringen, wenn man nach der Vorgeschichte eine Suizidgefahr annehmen musste? Hat die Anstalt keinen ausreichenden Schutz sichergestellt?

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Thomas Hechinger | Di., 21. Juli 2026 - 15:52

Die Älteren hier kennen vielleicht noch die Edgar-Wallace-Filme mit Joachim Fuchsberger, Heinz Drache, Klaus Kinski und Eddi Arent aus den Sechzigerjahren. Die waren sehr unterhaltsam, aber auch irgendwie total verschroben. Englischer schwarzer Humor, von deutschen Schauspielern gespielt. Gewöhnungsbedürftig. Daß der unheimliche Klaus Kinski mit dem irren Blick sich nur selbst gespielt hat, hat man erst später erfahren.
Die Ereignisse in Stade erinnern mich an diese Filme, so abgefahren ist die Story. Leider sind die Geschehnisse keine Fiktion, sondern Wirklichkeit mit echten Toten. Eine unwirkliche Wirklichkeit. Daß jetzt auch noch der Haupttäter durch einen (Selbst)mord ums Leben gekommen ist, ist eine weitere seltsame Wendung. Gibt es noch weitere Folgen? Bleiben Sie dran...

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