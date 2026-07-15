Sechsfachmord Stade
Tatort in Stade / picture alliance / ABBfoto | CNTV

Sechsfachmord in Stade Viele offene Fragen – und einige kuriose Zusammenhänge

Sechs Tote, ein mutmaßlich aus türkischer Haft geflohener Täter und eine rätselhafte „Patentante“, die die Schwiegermutter eines SPD-Politikers ist: Der Mordfall von Stade wirft viele Fragen auf – und bietet reichlich kuriose Zusammenhänge. Ein aktueller Überblick.

VON KLAUS WALLBAUM am 16. Juli 2026 6 min

Autoreninfo

Klaus Wallbaum ist Sozialwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Rundblick - Politikjournal für Niedersachsen.

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Ein 45-jähriger Mann mit türkischen Wurzeln hat am 29. Juni im niedersächsischen Stade ein Verbrechen begangen, das bis heute viele ungeklärte Fragen aufwirft. Er erschoss sechs Menschen, Mitarbeiter des Jugendamtes und Betreuer einer Mutter-Kind-Einrichtung. Der Mann, Vater eines Babys, erschien am Vormittag des Tages in der Betreuungseinrichtung in Stade. Dort sollte es ein „Hilfeplangespräch“ geben, also eine Unterhaltung mit Vertretern des Jugendamtes über das Sorgerecht für das Kind. Mutter und Kind waren auf gerichtlichen Beschluss in Stade untergebracht, die Eltern hatten sich gegen diesen Schritt gewehrt und wollten das Sorgerecht für sich beanspruchen. 

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Walter Bühler | Do., 16. Juli 2026 - 12:14

Nicht nur in Stade, auch in Berlin-Neukölln agieren der Staat, die Justiz und die Polizei so merkwürdig zurückhaltend, dass man annehmen muss, es werde irgendein Schweigegebot über die Unabhängigkeit der Justiz gestellt.
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In Berlin-Neukölln und in Stade wiederholt sich dieses Muster. Auch im Fall des Attentats auf die Stromversorgung Berlins hört man nichts von den Tätern der "Vulkangruppe". Aber mit großem Trara wird Wegener zum Rücktritt gezwungen, obwohl er doch sicher nicht mit der "Vulkangruppe" zusammengearbeitet hat.

Es ist provokant, wie selbst bei diesem Mord in Stade an sechs Menschen ein abstrakter Datenschutz durchexerziert wird, weil der Täter aus einem von den Regierungsparteien betütelten Milieu stammt.
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Wie steht es in Deutschland mit der Gewaltenteilung, wenn SPD, Grüne und Linke an der Regierung beteiligt wird? Wird die Justiz von den Brandmauer-Parteien politisch beeinflusst?

Man muss sich Sorgen machen.

Armin Latell | Do., 16. Juli 2026 - 13:24

Wo ist der Mehrwert dieses Artikels? Dass der Täter als "nicht absolut gewalttätig" klassifiziert wurde? Gibt es da auch schon Abstufungen? Passt diese falsche Einschätzung jetzt nach dem sechsfach Mord immer noch? All diese skurrilen,(un)bekannten Sachverhalte schreien geradezu nach Vertuschung. 14 Tage vergangen und keine neuen Erkenntnisse?

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