- Viele offene Fragen – und einige kuriose Zusammenhänge
Sechs Tote, ein mutmaßlich aus türkischer Haft geflohener Täter und eine rätselhafte „Patentante“, die die Schwiegermutter eines SPD-Politikers ist: Der Mordfall von Stade wirft viele Fragen auf – und bietet reichlich kuriose Zusammenhänge. Ein aktueller Überblick.
Ein 45-jähriger Mann mit türkischen Wurzeln hat am 29. Juni im niedersächsischen Stade ein Verbrechen begangen, das bis heute viele ungeklärte Fragen aufwirft. Er erschoss sechs Menschen, Mitarbeiter des Jugendamtes und Betreuer einer Mutter-Kind-Einrichtung. Der Mann, Vater eines Babys, erschien am Vormittag des Tages in der Betreuungseinrichtung in Stade. Dort sollte es ein „Hilfeplangespräch“ geben, also eine Unterhaltung mit Vertretern des Jugendamtes über das Sorgerecht für das Kind. Mutter und Kind waren auf gerichtlichen Beschluss in Stade untergebracht, die Eltern hatten sich gegen diesen Schritt gewehrt und wollten das Sorgerecht für sich beanspruchen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.