Sechsfachmord in Stade - Viele offene Fragen – und einige kuriose Zusammenhänge

Sechs Tote, ein mutmaßlich aus türkischer Haft geflohener Täter und eine rätselhafte „Patentante“, die die Schwiegermutter eines SPD-Politikers ist: Der Mordfall von Stade wirft viele Fragen auf – und bietet reichlich kuriose Zusammenhänge. Ein aktueller Überblick.