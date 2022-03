So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Es ist der 23. September 2017. In der Wiener Stadthalle soll der neue Popstar der österreichischen Konservativen drei Wochen vor der Wahl medial auf den Schild gehoben werden. Der ganze Saal ist in die Farbe Türkis gehüllt, mehr als 10.000 Anhänger der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) wollen dem Ereignis beiwohnen. „Das ist der größte Wahlkampfauftakt, den Österreich je erlebt hat“, ruft ein sichtlich stolzer Sebastian Kurz in die begeisterte Menge. Sein Team hat ganze Arbeit geleistet.

Bis es zu seinem Auftritt kommt, vergeht rund eine Stunde. Die aufgestaute Spannung entlädt sich, als Kurz dann endlich den Saal betritt und wie ein Champion empfangen wird. Tosender Applaus, Standing Ovations, Transparente und Spruchchöre – es ist die wohl fulminanteste Selbstvermarktung einer Partei in der Geschichte des Landes.