Eine Woche ist es jetzt her, dass Thomas Oppermann gestorben ist. Und ungefähr zwei Jahre her ist ein Treffen mit ihm, das mir in bleibender Erinnerung ist. Wir hatten das Interview beendet, da wandte sich der SPD-Politiker an mich und sagte: „Das ist ja nicht die übliche Rollenverteilung zwischen Politiker und Journalist, aber wir kennen uns nun schon so lange und gut, daher: Darf ich Ihnen auch mal eine Frage stellen?“

Oppermann war nicht nur ein humorvoller und kluger, sondern auch ausgesprochen höflicher Mensch. „Natürlich“, entgegnete ich. Er habe ja nun verfolgt, wie ich in den vergangenen Jahren für meine Kommentare zur Migrationspolitik und zu den problematischen Aspekten des Islam, auch und nicht zuletzt von Kollegen, gebrandmarkt und in eine Ecke gestellt worden sei, in der er mich überhaupt nicht sehe. „Wie gehen Sie denn damit um?“, fragte Oppermann.

