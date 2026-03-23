Schwarzer März für die SPD - Mainz und München verlieren ihre roten Festungen

In Rheinland-Pfalz verliert die SPD den Ministerpräsidentensessel, in München muss OB Dieter Reiter abtreten. Während die CDU von der SPD-Schwäche profitiert, sorgt die AfD für eine dramatische Verschiebung der Wählerschaft und etabliert sich als dritte Kraft im Westen.