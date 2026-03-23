- Mainz und München verlieren ihre roten Festungen
In Rheinland-Pfalz verliert die SPD den Ministerpräsidentensessel, in München muss OB Dieter Reiter abtreten. Während die CDU von der SPD-Schwäche profitiert, sorgt die AfD für eine dramatische Verschiebung der Wählerschaft und etabliert sich als dritte Kraft im Westen.
Ein schwarzer Tag für die Roten. Die Wahlen am 22. März 2026 senden einen seismischen Schock durchs Land, dessen Stöße man nicht nur im Willy-Brandt-Haus spüren wird. Die SPD verliert den Ministerpräsidentensessel in Rheinland-Pfalz, und sie stürzt im Land der Reben und Rüben um 10 Prozentpunkte in die Tiefe. Und als wäre das nicht genug, muss sich der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, auch er ein Sozialdemokrat, seinem Konkurrenten Dominik Krause von den Grünen geschlagen geben.
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