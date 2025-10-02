Brücke
Eine Brücke für die geplante Straße S177 nahe der Autobahn A13 / picture alliance/dpa | Robert Michael

Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler Brücke ins Nirgendwo: So verschwendet der Staat Steuergeld

Im aktuellen Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler wird diesmal vor allem der „teure Schatten“ vieler öffentlicher Maßnahmen kritisiert. Einige besonders eklatante Beispiele.

VON MIRJAM EPSTEIN am 2. Oktober 2025 6 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Die schwarz-rote Bundesregierung will das eingedöste Deutschland mit großen Investitionen zu neuer Wirtschaftsvitalität wachrütteln. Vom Glanz der großen Prestige-Investitionen sollte man sich aber nicht immer blenden lassen. Das diesjährige Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler zeigt vor allem Beispiele für den „teuren Schatten“ von Investitionen, also dafür, dass Langzeitkosten oft die zuvor kalkulierten Investitionen weit übersteigen.

Vier Beispiele für besonders ineffizienten Mitteleinsatz:

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.