- Vor einem Herbst des Missvergnügens
Der versprochene „Herbst der Reformen“ scheint eher zu einem Herbst der Kommissionen zu werden. Während die Bundesregierung zentrale Fragen wie Rente und Gesundheit vertagt, zeigt sich beim Bürgergeld, bei welchem Koalitionspartner die Macht liegt.
Der Herbst ist die Zeit, in der die Tage kürzer und kälter werden, die Bäume ihre Blätter verlieren. Es ist auch die Zeit der Ernte. Welches herbstliche Bild der Kanzler vor Augen hatte, als er den „Herbst der Reformen“ ankündigte, weiß niemand. Doch dürfte die Ernte von Schwarz-Rot nicht allzu gut ausfallen.
Sicher ist: Der Herbst der Reformen wird ganz sicher zum Herbst der Kommissionen. Union und SPD haben nämlich vereinbart, alles, was sich nicht so einfach regeln lässt wie die höchste Kreditaufnahme aller Zeiten, an Kommissionen zu delegieren – die Reform des Sozialstaates ebenso wie die Sanierung der Rentenkasse und des Gesundheitssystems.
