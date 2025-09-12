Bärbel Bas, Lars Klingbeil, Markus Söder und Friedrich Merz
Bärbel Bas, Lars Klingbeil, Markus Söder und Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss am 3. September in Berlin / picture alliance / Andreas Gora

Schwarz-rote Koalition Vor einem Herbst des Missvergnügens

Der versprochene „Herbst der Reformen“ scheint eher zu einem Herbst der Kommissionen zu werden. Während die Bundesregierung zentrale Fragen wie Rente und Gesundheit vertagt, zeigt sich beim Bürgergeld, bei welchem Koalitionspartner die Macht liegt.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 13. September 2025 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Der Herbst ist die Zeit, in der die Tage kürzer und kälter werden, die Bäume ihre Blätter verlieren. Es ist auch die Zeit der Ernte. Welches herbstliche Bild der Kanzler vor Augen hatte, als er den „Herbst der Reformen“ ankündigte, weiß niemand. Doch dürfte die Ernte von Schwarz-Rot nicht allzu gut ausfallen.

Sicher ist: Der Herbst der Reformen wird ganz sicher zum Herbst der Kommissionen. Union und SPD haben nämlich vereinbart, alles, was sich nicht so einfach regeln lässt wie die höchste Kreditaufnahme aller Zeiten, an Kommissionen zu delegieren – die Reform des Sozialstaates ebenso wie die Sanierung der Rentenkasse und des Gesundheitssystems.

Liebe Leserinnen und Leser,
Andreas Peters | Sa., 13. September 2025 - 12:55

bekommen jetzt die Quittung. Daß er die Probleme vor der Wahl erkannt hatte, hat er damals ja ganz deutlich gemacht. Daß er nach der Wahl wirklich alles abgeräumt hat, wofür er im Wahlkampf gestanden hat, ist ein riesengroßer Affront gegen seine Wähler. Daß er sich von der SPD über den Tisch hat ziehen lassen, zeugt wohl davon, daß die CDU sich nicht vorbereitet hat. Für eine Minderheitsregierung fehlt Hr. Merz einfach der Schneid. Anstatt die Bas rauszuschmeißen geht er mit ihr essen und duzt sie jetzt. Weniger Rückgrat geht kaum. Besser heute Neuwahlen als morgen sonst ist hier bald das Licht aus.

Achim Koester | Sa., 13. September 2025 - 13:07

Offensichtlich steckt, und das nicht erst seit Merkel, in jedem CDUler ein mehr oder weniger verkappter Bolschewist. Während dieser bei Günther und Wüst schon seit längerem zutage tritt, scheint er sich bei Merz gerade erst zu entwickeln. Wir kommen den Blockparteien der DDR immer näher.

Stefan | Sa., 13. September 2025 - 14:01

Nachdem der Kanzler Friedrich Merz so gut wie alle vor der Wahl gegebenen Versprechen gebrochen hat, sollte man das Märchen vom "Herbst der Reformen" auch von vorne herein nicht geglaubt haben.
Alles was diese Regierung, die sich die Legitimation zu jeglicher politischen Änderung erschlichen hat macht, sollte direkt nach Bekanntgabe durch Friedrich Merz und seine roten Genossen, auf den Prüfstand.
In der Regel ist es da noch nicht einmal mehr nötig dem, wie Bas sagt "bullshit", zuzuhören.

