Weidel Merz Klingbeil
Friedrich Merz und Lars Klingbeil während einer Rede von AfD-Politikerin Alice Weidel im Bundestag / picture alliance / dts-Agentur

Schwarz-rote Koalition Politik gegen die normalen Bürger

Der Aufstieg der AfD wie das Erstarken der Linkspartei sind keine Naturereignisse. Sie resultieren unter anderem daraus, dass Union und SPD nicht mehr die breite Mitte der Gesellschaft hinter sich bringen können. Die Folge: Die normalen Bürger fühlen sich vernachlässigt.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 4. November 2025 7 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Die Bundesrepublik steht – international wie national – vor gewaltigen Herausforderungen. Diese treffen auf ein Land und eine Gesellschaft, die verunsichert und gespalten sind. Notwendig wären gewaltige Kraftanstrengungen, getragen von einer starken Mitte. Doch diese Mitte ist stark geschrumpft. Stattdessen sind Rechts- und Linksradikale stärker denn je. Zudem muss sich die Mitte der Angriffe von Querdenkern, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern jeglicher Couleur erwehren.

Diese demokratische Mitte wurde einst von den beiden großen Volksparteien CDU und SPD repräsentiert und zusammengehalten. Die SPD stand in erster Linie für die Arbeitnehmer. Sie wollte deren Lage verbessern – materiell, bildungsmäßig wie auch politisch durch mehr Mitbestimmung. 

Stefan | Di., 4. November 2025 - 17:52

Dazu haben manche Leute wohl lange gebraucht um das zu kapieren.
Nun ist der Schaden angerichtet und sogar im Ausland braucht mancher Minister erst gar nicht mehr anzutreten.
Das sind doch keine Parteien der Mitte.

Walter Buehler | Di., 4. November 2025 - 18:10

... keine Persönlichkeiten mehr, deren Aufmerksamkeit nicht ausschließlich dem Machterhalt und dem Erhalt der einmal gewonnenen Privilegien gilt.

Vor der Wahl gab sich die CDU/CSU den Anschein, als wolle sie das anders machen, und als stünde bei ihr nunmehr das Wohl unseres Landes und seiner Bürger im Vordergrund.

Mit Hilfe von Heidi Reicheneck und den munteren grünen Nachlassverwalterinnen Dröge und Haßelmann hat Herr Merz - gleichsam als Ouvertüre zu seiner Kanzlerschaft - sein wichtigstes Wahlversprechen gebrochen:

Er selbst hat mit einem Taschenspieltrick die Geldbeschaffung auf die Spitze getrieben, weil er sich in die Rolle eines europäischen Führers hineinphantasiert und sich am bevorstehenden Sieg Selenskis über Russland berauscht hat.

Seitdem zappelt er an der rot-grünen Leine, und macht die Politik, die Sie, Herr Müller-Vogg, so treffend beschrieben haben: Er setzt sich für alles Mögliche und Unmögliche ein, aber nicht für deutsche Interessen.

Christa Wallau | Di., 4. November 2025 - 18:12

sehr geehrter Herr Müller-Vogg, dann müßten Sie unumwunden zugeben, daß es in den meisten Fällen die AfD ist, welche die deutsche Realität genau so beschreibt, wie sie ist - und eben n i c h t die CDU - von allen anderen Parteien ganz zu schweigen.
Was Sie fordern ("Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar!"), praktiziert die AfD in Berlin u. in jedem Länder-Parlament in Deutschland täglich.
Aber sie wird dafür ausgegrenzt u. als hetzerisch und radikal diffamiert.
Das ist die verrückte Lage!

Hören Sie doch bitte auf, von der CDU/CSU oder gar der SPD (!) Vernunft u. Bürgernähe einzufordern, da diese Parteien sich längst davon verabschiedet haben!
Die ehemaligen Volksparteien sind nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Volksnähe war einmal.
Grüne und Linke haben über Jahrzehnte ganze Arbeit in punkto Gehirnwäsche geleistet.
Alle Politiker - außer bei der AfD -
befinden sich in der geistigen Gefangenschaft eines "Mainstream"-Kartells, das seine Macht nie freiwillig preisgeben wird.

Klaus Funke | Di., 4. November 2025 - 18:25

Pardon Herr Müller-Vogg, Sie kommen mir vor wie der hier auch neuerdings schreibende Herr Kubicki. Leider bleibt bei Ihnen beiden die Glaubhaftigkeit auf der Strecke. Was man früher verherrlichte, kann man doch nicht heute verteufeln. Wer soll Ihnen das glauben? Eine späte Läuterung? Eine Nachreife und Geschmacksverbesserung wie bei Trauben, die ein wenig Frost abbekommen haben? Indes, natürlich haben Sie recht. Die Altparteien verhalten sich noch immer so, als seien sie der Nabel der Republik. Aber die alten Hochzeiten sind lange vorbei. Der SPD wie der CDU laufen die Wähler weg und auch die Mitglieder. Doch keiner schreit Alarm. Im Gegenteil, man glaubt, wenn man sich auf den neuen Feind, die AfD, stürze, bekäme man das Heft des Handelns wieder in die Hand. Eine Fehlspekulation. Dieser Zug ist uneinholbar abgefahren. Vielmehr ist es so: SPD und CDU (von den Grünen reden wir nicht. Die sind out of time) erkennen die Zeichen der Zeit nicht mehr. J.D. Vance hat es i. München gesagt.

Sabine Lehmann | Di., 4. November 2025 - 18:28

Sprache ist eine Macht. Ein schier unendliches Füllhorn an Möglichkeiten der Kommunikation u. der Machtdemonstration. Sie bestimmt unsere Beziehungen, unser ganzes Leben. Jedes Wort hat nicht nur eine primäre Auswirkung, es hat eine nicht zu unterschätzende Nachwirkung.
Nun, warum ich das vorausschicke? Weil ich auch in diesem Artikel wieder ein Mal mehr mit dieser "modernen" woken Art von Rhetorik u. Sprachakrobatik konfrontiert bin, die Fakten und Realität verwässert. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Beispiel:
"Der normale Bürger FÜHLT sich vernachlässigt." Falsch, denn der normale Bürger wird vernachlässigt. Das ist ein elementarer Unterschied. Es geht hier nicht um gefühlte Zustände, sondern um reale, heißt, diese Tatsache lässt sich objektiv verifizieren. Im gesellschaftlichen u. politischen Diskurs ein gravierender Unterschied, vor allem hinsichtlich der erforderlichen Konsequenzen. Auch die innere Sicherheit "scheint" nicht in Gefahr: Sie IST de facto nicht mehr vorhanden!

Urban Will | Di., 4. November 2025 - 18:38

dass man ihn nach ein paar Zeilen in die Ecke werfen möchte. Aber wer wirft schon gerne sein Handy durch die Gegend. Klar stimmt es, dass das Land vor die Hunde geht. Aber:
Herr M-V, wenn Sie die Opposition, zumindest die von rechts, immer noch als „radikal“ bezeichnen möchten, dann hören Sie auf, in Ihrem folgenden Text, all das zu bejammern, was unter einer Regierung von genau dieser ach so „rechtsradikalen“ Opposition nie eingetreten wäre.
Die Zerstörung unserer Systeme wurde maßgeblich durch die unkontrollierte Masseneinwanderung befördert, die nur, in Worten n u r von der AfD von Beginn an kritisiert und bekämpft wurde.
Die neuen Radikalen (wenn man die Zerstörer eines Landes so nennen darf) hocken in der sogenannten „Mitte“. Die SPD sowieso und die widerlich feige, Angsthasen-CDU, Ihre Heimat, ebenfalls.
Die Mauer wird fallen, der Kulturkampf toben. Die linksradikalen „NGOs“, auch gefüttert von der saudummen CDU, schreien schon nach Gewalt (die sie auch gg d CDU wenden werden).

