Schwarz-rote Koalition - Politik gegen die normalen Bürger

Der Aufstieg der AfD wie das Erstarken der Linkspartei sind keine Naturereignisse. Sie resultieren unter anderem daraus, dass Union und SPD nicht mehr die breite Mitte der Gesellschaft hinter sich bringen können. Die Folge: Die normalen Bürger fühlen sich vernachlässigt.