- Politik gegen die normalen Bürger
Der Aufstieg der AfD wie das Erstarken der Linkspartei sind keine Naturereignisse. Sie resultieren unter anderem daraus, dass Union und SPD nicht mehr die breite Mitte der Gesellschaft hinter sich bringen können. Die Folge: Die normalen Bürger fühlen sich vernachlässigt.
Die Bundesrepublik steht – international wie national – vor gewaltigen Herausforderungen. Diese treffen auf ein Land und eine Gesellschaft, die verunsichert und gespalten sind. Notwendig wären gewaltige Kraftanstrengungen, getragen von einer starken Mitte. Doch diese Mitte ist stark geschrumpft. Stattdessen sind Rechts- und Linksradikale stärker denn je. Zudem muss sich die Mitte der Angriffe von Querdenkern, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern jeglicher Couleur erwehren.
Diese demokratische Mitte wurde einst von den beiden großen Volksparteien CDU und SPD repräsentiert und zusammengehalten. Die SPD stand in erster Linie für die Arbeitnehmer. Sie wollte deren Lage verbessern – materiell, bildungsmäßig wie auch politisch durch mehr Mitbestimmung.
