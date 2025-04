Die SPD wirb bei ihren Mitgliedern um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit dem, was sie durchgesetzt hat oder durchgesetzt haben will. „Ein Mindestlohn von 15 Euro kommt“, verkündet die Partei auf ihrer Homepage. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sagte in der ARD, er gehe von einem Mindestlohn von 15 Euro vom nächsten Jahr an aus: „Es gilt das, was im Text steht“.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht das nicht so. In Bild am Sonntag betonte er, es gebe „keinen gesetzlichen Automatismus“. Der Mindestlohn könne „zum 1. Januar 2026 oder 2027 bei 15 Euro liegen“. Zwischen den Aussagen, der Mindestlohn von 15 Euro „kommt“ oder er “könne“ kommen, liegen jedoch Welten – und viel Sprengstoff für die noch keineswegs endgültig zustande gekommene schwarz-rote Koalition.

Der Koalitionsvertrag der Ampel vor dreieinhalb Jahren war da eindeutig. Da hieß es klipp und klar: „Darum werden wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben“. Das bedeutete: Die Lohnuntergrenze wird politisch festgelegt. Die Mindestlohnkommission und damit die Tarifvertragsparteien bleiben außen vor. So kam es auch: Die SPD konnte ihr zentrales Wahlversprechen erfüllen.

Aussage im Koalitionsvertrag ist eine Mockelpackung

Jetzt haben sich CDU/CSU und SPD auf eine weniger klare Formulierung verständigt. So heißt es im Vertrag: „An einer starken und unabhängigen Mindestlohnkommission halten wir fest. Für die weitere Entwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.“

Nun weiß jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, dass im wahren Leben nicht alles erreicht wird, was theoretisch erreichbar ist. Auch schließt es sich aus, dass die Koalitionäre eine „starke und unabhängige Mindestlohnkommission“ haben können, die einfach abnickt, was Parteien sich ausdenken. Folglich ist die Aussage im Koalitionsvertrag eine Mogelpackung: Die SPD wollte die 15 Euro schwarz auf weiß haben, die Union die Feststellung, dass die Kommission das letzte Wort hat. So haben die potentiellen Regierungsparteien ihre unterschiedlichen Auffassungen zu vernebeln versucht – was freilich nicht geglückt ist.

Nach dem „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz)“ setzt sich die Mindestlohnkommission so zusammen: je drei Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften, einem neutralen Vorsitzenden und zwei nicht stimmberechtigten Wirtschaftswissenschaftlern. Worauf sie sich einigt, muss der Bundesarbeitsminister für Arbeit und Soziales für verbindlich erklären. Daran ändern kann er nichts.

Laut Gesetz orientiert sich die Kommission „bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung“. Anders ausgedrückt: Maßstab für die Anpassung der Lohnuntergrenze sind die vorangegangenen Tarifabschlüsse. Jetzt soll sie sich zusätzlich „auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren“. Dieses 60-Prozent-Kriterium wird von Gewerkschaften, Sozialdemokraten und Linken gern herangezogen, weil sich so 15 Euro errechnen lassen. Aber hier kommt es ebenfalls auf die Formulierung an. Die Kommission soll sich laut Koalitionsvertrag „auch“ an diesem Maßstab „orientieren“. Dass sie sich daran orientieren „muss“, steht nirgends.

Voller wolkiger Absichtserklärungen

Der Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar dieses Jahres 12,82 Euro brutto. Eine Anhebung um 2,18 Euro auf 15 Euro entspräche einer Erhöhung um 17 Prozent. Das lässt sich mit den zurückliegenden Tarifabschlüssen zweifellos nicht rechtfertigen. Doch wird die SPD zusammen mit den Gewerkschaften versuchen, öffentlichen Druck auf die Kommission auszuüben. Die CDU/CSU wird hingegen die Unabhängigkeit der Kommission verteidigen. Und die Arbeitgebervertreter in der Kommission werden sich ohnehin nicht an dem orientieren, was die SPD ihrer Basis als angeblichen Erfolg zu verkaufen sucht.

Die Mindestlohnpassage fügt sich nahtlos in einen Koalitionsvertag ein, in dem es von wolkigen Absichtserklärungen nur so wimmelt, ohne dass deren Details zwischen Schwarz und Rot geklärt wären. Ein solches Vorgehen erleichtert die Verhandlungen, erschwert aber später das Regieren. Der Koalitionsstreit um den Mindestlohn tobt bereits jetzt – obwohl es noch gar keine Koalition gibt.