In den Koalitionsverhandlungen leistete die SPD Widerstand gegen die Unionsforderung, die Reaktivierung stillgelegter Kernkraftwerke zumindest zu prüfen und bis zum Ausgang dieser Prüfung einen Rückbaustopp zu verhängen. So stand es im Wahlprogramm von CDU/CSU. Und so hat es Bald-Bundeskanzler Friedrich Merz auch noch nach seinem Wahlsieg und vor den Verhandlungen bekräftigt.