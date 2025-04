„Das gegenwärtig zur Verfügung stehende Personal ist nicht sonderlich geeignet, gemeinsam zu regieren, weil beide Seiten nicht ausreichend wissen, was sie eigentlich wollen“, sagte Helmut Schmidt der Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 2005 zur Frage einer Großen Koalition aus Union und SPD. Doch am Ende bildete eine gewisse Angela Merkel trotzdem ihr allererstes Kabinett und sollte sich fortan ganze 16 Jahre im Amt der Bundeskanzlerin halten, davon drei Viertel der Zeit mit der SPD als Juniorpartner.

Für die Neuauflage dieser großen Koalition – die nicht mehr ganz so groß ist, seit die AfD in Umfragen auf Augenhöhe mit der Union steht – haben bis zur Geisterstunde von Dienstag auf Mittwoch nun auch die Mitglieder der SPD gestimmt. Rund 85 Prozent nickten den schwarz-roten Koalitionsvertrag ab – und damit auch die Idee, wieder unter der Union Regierungspartei zu sein –, was ein hervorragendes Ergebnis ist, wenn man bedenkt, dass Teile der Sozialdemokratie im Bundestagswahlkampf noch versucht hatten, Friedrich Merz wegen dessen Migrationsvorstoß mit Stimmen der AfD zum neuen Franz von Papen zu stilisieren.

Aber verweilen wir noch einen Augenblick beim eingangs zitierten Helmut Schmidt und seiner These, Parteien seien für Zweierkoalitionen nicht geeignet, wenn sie nicht wüssten, was sie je für sich konkret wollten. Zuspruch und Widerspruch zugleich. Zuspruch, weil eine Kanzlerpartei schon wissen muss, was sie will. Wer nicht weiß, was er will, kann nicht führen. Widerspruch, weil die SPD jetzt, da der Weg frei ist für eine schwarz-rote Koalition, die einmalige Gelegenheit hat, sich in zweiter Regierungsreihe hinter einem massiv unter Druck stehenden Friedrich Merz neu zu erfinden. In dem Sinne nämlich, dass sie jene Wählermilieus, die diese Partei über Jahrzehnte hinweg gewählt haben, wieder zurückgewinnen könnte. Tabula rasa.

Eine einmalige Gelegenheit

Es ist nämlich so, dass ich als Kind einer Arbeiterfamilie, die väterlicherseits sehr lange die SPD gewählt hat, weiß, dass sich die alten SPD-Milieus nicht gänzlich aufgelöst haben, trotz der vielen Strukturwandel in der Bundesrepublik. Sie haben sich nur verlagert, etwa von den Kohlegruben ins Amazon-Lieferzentrum. Und es sind auch nicht viel zu viele SPD-Wähler weggestorben oder kurz vor dem Exitus. Selbst wenn das Artikelbild dieses Beitrags mit dem vielen Grau darin anderes vermuten lässt, obwohl Lars Klingbeil da nicht etwa im Seniorenheim Josefshaus in Castrop-Rauxel spricht, sondern auf der Dialogkonferenz zum SPD-Mitgliedervotum. Mehr noch sind sogar neue Milieus entstanden, zu denen die Sozialdemokratie gut passen würde: das neue Prekariat der Akademiker zum Beispiel.

Nein, rein theoretisch gibt es immer noch mehr als genug Menschen da draußen, denen die SPD ein Angebot machen könnte. Denn potenzielle SPD-Milieus gab respektive gibt es es eben immer noch. Nicht nur im einst kohlegepuderten Ruhrpott, sondern auch bei mir, hier unten, im Süden der Republik, in Bayern und Baden-Württemberg. Dafür spricht zum Beispiel, dass München seit Jahrzehnten von der SPD regiert wird, aber eben von einer, die bürgerlicher tickt als ein Daniel Günther von der CDU – und dadurch Wähler erreicht, denen die CSU zu rechts ist und die Grünen zu bekloppt sind.

Und dafür spricht auch, nur mal so als anekdotische Evidenz, dass mein Großcousin als Elektriker arbeitet und meine Cousine als Schreinerin, und ich von beiden behaupten würde, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, die SPD-Tradition der Familie väterlicherseits wieder aufzunehmen, wenn die SPD im Gegenzug aufhören würde, sich mit postmaterialistischem Bullshit zu beschäftigen und wieder vernünftige sozialdemokratische Politik für jene zu machen, die frühmorgens aufstehen, um in die Werkstatt zu gehen, und nicht ins Postcolonial-Studies-Seminar, wo sie dann lernen, dass alle Weißen qua Geburt Rassisten sind, oder so ähnlich.

Kein durchgeknallter Linker

Die SPD hat jetzt jedenfalls die einmalige Gelegenheit, wieder zur Partei der Arbeiter und Angestellten zu werden und sich von der Idee, die Partei von Berlin-Mitte sein zu wollen – was wegen der dadurch entstehenden ideologischen Konkurrenz zu den Grünen schon immer eine saublöde Idee war –, endgültig zu verabschieden. Denn selbst auf die Gefahr hin, jetzt furchtbar naiv zu klingen, lässt sich doch immerhin feststellen, dass die große Zustimmung zum Koalitionsvertrag gegen die Stimmen nicht weniger Parteilinker und der linksradikalen Jusos zustande gekommen ist – also gegen jene Teile der SPD, welche die Partei überhaupt erst in jene Fast-Bedeutungslosigkeit geführt haben, aus denen sich die SPD künftig wieder mit Ergebnissen deutlich oberhalb der 20 Prozent strampeln will.

Hinzu kommt, dass vieles darauf hindeutet, dass Saskia „Antifa“ Esken zeitnah abgesägt wird und noch viel größere Reizfiguren wie Nancy „Demokratieproblem“ Faeser und Karl „Coronapanik“ Lauterbach jetzt wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden. Gleichzeitig sitzt wiederum Lars Klingbeil, wahrscheinlich künftiger Vize-Kanzler und Finanzminister, fest im Sattel. Bei aller Kritik, die man an Klingbeil haben kann, lässt sich doch immerhin festhalten, dass er eben kein durchgeknallter Linker ist, sondern der eher nüchterne Sohn eines Unteroffiziers und späteren Taxifahrers. Womit Klingbeil durchaus prädestiniert wäre, die SPD jetzt raus dem Elfenbeinturm und zurück in die Realität zu führen; dafür, die wenigen lauten Irren zu vertreiben und die vielen leisen Vernünftigen wieder anzuziehen.

Gelingen kann das aber nur, wenn Klingbeil und Genossen gemeinsam mit Merz und Parteifreunden die zwei wichtigsten Wenden schaffen: in der Wirtschaft und in der Migration – und sich im Sinne der Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht irritieren lassen von den immergleichen Empörten, für die Leistung schon neoliberale Ideologie ist, eine geordnete Migration bereits präfaschistisch und der „Klimaschutz“ über allem steht, selbst über dem Überleben einer ganzen Industrienation. Denn Deutschland ist nicht Berlin-Mitte. Deutschland ist Ruhrgebiet und Allgäu. Deutschland ist morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Und die SPD will doch eine deutsche Volkspartei sein. Heißt folgerichtig: Ärmel hochkrempeln und anpacken, Herr Klingbeil – und die SPD wieder wählbar machen.