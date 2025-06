Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden soll Robert Habeck im vergangenen Sommer eine Aussage getätigt haben, die er bereits zurückgenommen hat. Er warf der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vor, sich von der russischen Regierung kaufen zu lassen. Nachdem Wagenknecht dagegen vor Gericht gezogen ist, unterschrieb der damalige Bundeswirtschaftsminister eine Unterlassungserklärung. Eine Sprecherin seiner Partei, der Grünen, erklärte damals, Habeck habe „etwas zu sehr zugespitzt“.

Doch damit war die Sache noch nicht erledigt. Wagenknecht ging nicht nicht nur zivilrechtlich gegen Habecks Behauptung vor, sondern stellte auch Strafanzeige. Dies führte dazu, dass die Staatsanwaltschaft Dresden ein Ermittlungsverfahren gegen den Grünen-Politiker eingeleitet hat – und zwar wegen des Verdachts „einer gegen Personen des politischen Lebens gerichteten Verleumdung gemäß § 188 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StGB“.

Die Pointe: Paragraf 188 ist jene umstrittene Vorschrift des Strafgesetzbuches, von der Habeck selbst während seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister regen Gebrauch gemacht hat und Bürger reihenweise mit Strafanzeigen überzog. So stützte sich etwa die Hausdurchsuchung bei einem Familienvater, der im Internet ein Habeck-Bild mit dem Schriftzug „Schwachkopf Professional“ verbreitete hatte, auf diesen Paragrafen, der Beleidigung von „Personen des politischen Lebens“ unter Strafe stellt. Nun wird er zum Bumerang.

Habecks Anwalt hat die Ermittlungsbehörde bisher nicht überzeugt

Was genau Habeck am 30. August 2024 beim Abschluss des sächsischen Landtagswahlkampf womöglich Strafbares über die AfD und das BSW gesagt hat, wird unterschiedlich berichtet. Die Sächsische Zeitung zitiert ihn mit: „Sie werden bezahlt. Das wissen wir und das ist widerlich.“ Die Süddeutsche Zeitung hingegen so: „Sich (...) für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Troll-Armeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen: Das ist widerlich, und das gehört sich nicht, und wir wissen, dass AfD und BSW genauso bezahlt werden.“

Angesichts der putinfreundlichen Agitation beider Parteien und der Neigung des KGB-gestählten russischen Präsidenten, sich mit Geheimdienstmitteln in westlichen Demokratien zu engagieren, liegt der Verdacht zwar nahe. Aber Habecks Problem ist: Wenn er den Korruptionsvorwurf nicht als Verdacht geäußert hat, sondern als Gewissheit, bräuchte er dafür Belege.

Seine Strafverteidiger behaupten laut Staatsanwaltschaft Dresden, dass es sich um keine Tatsachenbehauptung, sondern um „eine strafrechtlich zulässige kritische Meinungsäußerung“ handle. Das hat die Ermittlungsbehörde bisher allerdings nicht überzeugt, denn ihr am 21. März 2025 gegen Habeck eingeleitetes Ermittlungen läuft noch.

Der Bundestag hat die Aufhebung der Immunität von Habeck abgelehnt

Ein Ende könnte es bald finden. Denn der Bundestag hat am Donnerstag die von der Staatsanwaltschaft beantragte Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Robert Habeck abgelehnt. Bis auf die AfD stimmen alle Fraktionen gegen die Immunitätsaufhebung.

Am Dienstagvormittag war diese Nachricht allerdings noch nicht auf dem Dienstweg in Dresden angekommen. „Eine Entscheidung des Deutschen Bundestages zur beantragten Aufhebung der Immunität von Dr. Robert Habeck wegen des Verdachts der üblen Nachrede wurde der Staatsanwaltschaft Dresden vom Deutschen Bundestag noch nicht übermittelt“, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer nach Medienanfragen veröffentlichten Mitteilung. „Die Ermittlungen dauern an. Für Dr. Robert Habeck gilt die Unschuldsvermutung uneingeschränkt.“

Habeck selbst hat gegenüber Cicero noch keine Stellungnahme abgegeben.