Herr Schäffler, Bundesfinanzminister Christian Lindner hat zwei Gutachten zur Bewertung dreier Vorhaben des Kanzlers in Auftrag gegeben, welche die Finanzierungslücke im nächsten Haushalt um acht Milliarden Euro reduzieren sollten. In den zwei Gutachten kommen erhebliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit mancher der Pläne zum Ausdruck. Scholz reagierte darauf mit den Worten: „Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens: Das geht.“ Was denken Sie darüber?