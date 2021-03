Doch einer seiner größten Böcke war zweifellos seine Ankündigung vom 16. Februar, dass ab dem 1. März ausreichend Schnelltests zur Verfügung stehen würden, um alle Bürger flächendeckend und regelmäßig testen zu können, in Zentren, Arztpraxen und Apotheken. Nur wenige Tage später stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine komplette Luftbuchung handelte, die unter anderen Umständen einen Rücktritt oder einen Rauswurf aus dem Kabinett unausweichlich gemacht hätten. Das Versprechen wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel einige Tage später kassiert und Spahn musste kleinlaut einräumen, das sei wohl zu optimistisch gewesen. Kann man so sagen, denn zum Zeitpunkt seiner Ankündigung gab es weder ausreichend Zulassungen von entsprechenden Testkits, noch verbindliche Lieferzusagen in den notwendigen Größenordnungen und flächendeckende Testkapazitäten.