Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Karl-Peter Naumann ist Sprecher und Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.

Herr Naumann, auch in Ländern wie Russland oder Österreich schneit es häufig und viel – aber warum führt Schneefall gerade bei uns immer dazu, dass gleich der ganze Schienenverkehr zusammenbricht?

Man muss unterscheiden zwischen Russland und Ländern wie Österreich oder der Schweiz. In Russland ist man natürlich sehr viel mehr auf Schnee vorbereitet, dort fahren sehr robuste Züge. Und es kommt – abgesehen von der Verbindung Moskau-St.Petersburg, wo auch sehr moderne Züge fahren – auch nicht so sehr auf die Pünktlichkeit an. In Österreich und Schweiz ist man besser auf den Winter vorbereitet als bei uns: Der Staat hat mehr investiert in Schneepflüge und Schneeschleudern. Das gilt bis zu einem gewissen Punkt auch für Süddeutschland: Da gibt es mehr Gerätschaften als im Norden, wo man das relativ selten braucht.

Wenn es also an Gerät mangelt – warum schafft man nicht mehr an?

Weil dann irgendwann der Rechnungshof kommt und fragt: Wieso kauft ihr einen teuren Schneepflug, den ihr überhaupt nicht braucht? Im Prinzip läge es an der Politik zu sagen: Ja, das wollen wir trotzdem. Solange ich das Freiräumen der Schienen als Aufgabe des Unternehmens DB Netz sehe, das von der Politik zu wirtschaftlichem Arbeiten gezwungen wird, darf ich mich nicht wundern, wenn da mit Blick auf den Rechnungshof gedacht wird. Im Straßenverkehr kommt niemand auf die Idee, die Frage zu stellen: Ist der Schneeräumdienst wirtschaftlich? Auch bei der Feuerwehr stellt niemand diese Frage: Es ist jedem klar, dass wir die brauchen.

Ist die Bahn vielleicht auch zu vorsichtig geworden und stellt den Bahnverkehr aus Angst vor Schadensersatzforderungen lieber zu früh als zu spät ein?