Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, und trotzdem treten wir seit Jahren auf der Stelle. Seit 2019 ist die Wirtschaftsleistung praktisch nicht gewachsen: Kumuliert reden wir über rund null Prozent. In derselben Zeit legten die USA real um gut zwölf Prozent zu, die Weltwirtschaft um gut dreizehn und selbst Italien, das in deutschen Debatten gern als Warnschild herumgereicht wird, kommt auf knapp sechs Prozent Plus. Das ist der Unterschied zwischen Ländern, die Zukunft schaffen, und einem Land, das die Zukunft verschläft.

Wir sind nicht zu klein. Nicht zu ideenlos. Wir sind zu langsam, vor allem mit Reformen. Deutschland ist ein Land der Regeln und der Rede. Wenn etwas nicht funktioniert, erklärt man es ausführlich. Wenn etwas eingeführt werden soll, erfindet man zuerst ein Gremium. Wenn es dringend wird, schafft man eine Kommission. Und wenn eine Reform politisch weh tut, egal wie sehr das Land sie braucht, nennt man sie „komplex“. Nur ist „komplex“ längst keine Beschreibung mehr, sondern ein Schutzschild. Ein Wort, hinter dem man Problemlösung möglichst weit weg vom Heute parkt. Die letzte echte Reform war die Agenda 2010 und wurde durch Rot-Grüne von Schröder vor zwei Jahrzehnten durchgesetzt. Heute werden die Probleme nicht gelöst, sie werden verwaltet. Verantwortung wird nicht übernommen, sie wird weitergereicht an die nächste Legislatur, die nächste Kommission, an die nächste Generation.

Reformstau statt Aufbruch

Genau deshalb braucht Deutschland jetzt eine Generation der Macher. Denn ein Land, das älter wird, kann es sich nicht leisten, auf Zeit zu spielen. Ein Deutschland, das in einer Welt bestehen will, in der Russland, China und die USA das Recht des Stärkeren wieder offen testen, kann Entscheidungen nicht vertagen. Und ein Deutschland, das seinen Wohlstand behalten will, kann nicht so tun, als wären junge Menschen, die ihn jeden Tag erarbeiten, ein nachfüllbarer Rohstoff.

Die Generation der Macher ist keine Zukunftsvision, sondern seit jeher das Rückgrat Deutschlands. Die Trümmerfrauen haben dieses Land buchstäblich aus dem Schutt gezogen. Das Wirtschaftswunder ist weder durch Umverteilungsdebatten oder staatlichen Eingriffen entstanden, sondern durch Leistung. Durch Gastarbeiter und Handwerker, Gründer und Ingenieure, durch Familien, die sich hochgekämpft haben. Wir waren Weltmeister im Export, im Ingenieurwesen, in Industrie und Mittelstand, weil der Wille zum Erfolg größer war als die Angst vorm Scheitern. Deutschland war einmal ein Land, das sich aus Krisen herausgearbeitet hat. Heute wirkt es oft wie ein Land, das sich in Krisen hinein verwaltet.

Das Rückgrat des Landes

Und dennoch gibt es die Art von Menschen, die Macher, noch immer in Deutschland. Man trifft sie morgens um vier, wenn schon die Öfen vom Bäcker gefüllt werden, bevor die Stadt wach ist. Man trifft sie nach dem Hörsaal in der Gastronomie, zwischen Nebenjob und Prüfung, weil das BAföG nicht für Miete und Semesterbeitrag reicht. Man trifft sie auf dem Feld, wo sie den ganzen Tag arbeiten, um Deutschland zu ernähren. Man trifft sie in der Pflege, wo ihre Schichten zu dünn besetzt sind und sie deshalb regelmäßig länger arbeiten, weil es um Menschenleben geht.

All diese Macher fallen im Blick auf dieses Land erstaunlich selten auf, weil ihre Leistung nicht im Fokus der Gesellschaft steht. Dabei halten sie den Laden täglich am Laufen. Ihre Arbeit wird nicht gesehen, weil sie keine Zeit haben, darüber zu reden.

Politik am Alltag vorbei

Zu oft dreht sich Politik um leere Erzählungen, moralische Überheblichkeit und Umverteilungsfantasien, während der Alltag derer, die dieses Land am Laufen halten, zur Nebensache wird. Im linken Lager steht das eigene moralische Urteil oft über dem Leistungsprinzip. Wer leistet, gilt als privilegiert und wer auf Eigenverantwortung setzt, wird als asozial und kalt dargestellt. Im rechten Lager wird dafür das Problem kultiviert statt gelöst. Dort lebt man von der Beschwörung des Niedergangs, nicht von der Mühe der Reparatur. Beides richtet den Fokus auf Schuldfragen und Symbolpolitik.

Die Lebensperspektiven junger Macher nicht im Blick zu haben, zementiert die politische Schieflage, in der wir uns derzeit befinden. Von jungen Menschen wird in diesem Land viel erwartet – gleichzeitig sitzen sie bei Entscheidungen über ihre Zukunft am Kindertisch. Das Rentensystem und die Wehrpflicht sind dabei nur zwei Beispiele, wie die Bundesregierung den kommenden Generationen Scherben hinterlässt und sich nicht einmal bemüht, wenigstens den Kehrbesen zu reichen. Wer so mit jungen Leistungsträgern umgeht, darf sich nicht wundern, wenn sie die Aussicht auf bessere Chancen in anderen Ländern suchen. Diesem Trend dürfen wir nicht nachgeben, denn Deutschland ist noch immer ein großartiges Land, das alles bieten kann, was sich junge Leistungsträger wünschen. Aber junge Menschen brauchen dafür eine schlagkräftige Interessenvertretung. Ein Gegengewicht zu einer Gerontokratie, das mit gleicher Vehemenz die eigenen Interessen durchsetzt gegenüber jenen, die lieber das Motto „Nach mir die Sintflut“ vertreten. Diesen Menschen machen wir als Junge Liberale ein neues Angebot. Wir wollen die Anwälte derer sein, die als Zukunftsmacher Verantwortung für sich und andere übernehmen und gleichzeitig von der Politik nicht als Verhandlungsmasse behandelt werden wollen.

Der kulturelle Abschied von Leistung

Über Liberale wird vieles gesagt. Vieles ist falsch, manches richtig. Liberale stehen immer für Menschen ein, die in Ambition und Leistung etwas Erstrebenswertes sehen – denn gerade der Leistungsbegriff droht bereits kulturell zu kippen. Wenn es im Kinderfußball in den jüngsten Jahrgängen keine Tabellen oder Ergebnisse gibt und bei den Bundesjugendspielen der Wettbewerbsgedanke vollständig verdrängt wird, sendet es eine Botschaft. Sportlicher Ehrgeiz ist nicht erwünscht und der direkte Vergleich erzeugt nur Enttäuschung und keinen Ansporn.

Was im Kleinen als Weichzeichnung von Leistung beginnt, ist später das direkte Resultat davon, wenn Spitzensport in Deutschland politisch kleingerechnet wird. Dieses Mindset sieht man alle zwei Jahre bei olympischen Sommer- oder Winterspielen. Wir jubeln und wir fiebern mit. Die Realität übersehen wir. Wenn eine Goldmedaille in Deutschland mit 20.000 Euro honoriert wird, während anderswo sechsstellige Prämien gezahlt werden, dann zeigt ausgerechnet der Spitzensport, wie schnell „Leistung“ in Deutschland zur Nebensache wird.

Wenn Mehrarbeit sich nicht lohnt

Der viel deutlichere Zerfall des Leistungsversprechens zeigt sich aber in unserem Berufsleben, weil mehr Arbeit in Deutschland heute nicht unbedingt mehr Einkommen bedeutet. Das Ifo-Institut hat diesen Effekt bereits beschrieben. In bestimmten Konstellationen sorgt der Anstieg des Bruttoeinkommens im Vergleich nur für einen minimalen bis keinen Zuwachs beim Netto, weil das aktuelle Steuersystem den Grenznutzen immer kleiner rechnet. Hinzu kommt unser unrühmlicher Spitzenplatz im OECD-Vergleich bei den Steuern und Abgaben für den durchschnittlichen Single-Haushalt. Wer heute beruflich einen Schritt nach vorne machen möchte, stellt sich daher zu Recht die Frage: „Lohnt sich das überhaupt noch?“

Die Antwort der Union auf diese Frage lässt tief blicken. Die von der CDU geführten Debatten drehen sich um die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung (Anteil an allen Krankmeldungen: 0,9 Prozent) oder die aufgeladene „Lifestyle-Teilzeit“, die viel Anlass zu verbalen Prügeleien geboten und wenig zur Lösungsfindung für mehr Produktivität beigetragen hat. Der Subtext von oben ist klar. Der Bürger arbeitet zu wenig und ist bequem geworden. Es ist nicht das System, das keine oder falsche Anreize setzt – die Bürgerinnen und Bürger leisten einfach nicht genug. Dieses Signal ist aus zwei Gründen fatal. Erstens, weil diese Diagnose mit einem Menschenbild arbeitet, bei dem die Motivation zur Mehrarbeit ohne Zuckerbrot, aber mit Peitsche herbeigeführt werden soll. Und zweitens ist es ein blanker Hohn gegenüber allen, die keine Moralpredigt über „Mentalität“ brauchen. Die Macher unseres Landes verdienen ein System, das Leistung tatsächlich belohnt.

Reformagenda für die Generation der Macher

Wenn die stärkste politische Kraft eines Landes den Eindruck erweckt, das Hauptproblem sei die Arbeitsmoral der Bevölkerung, hören die Leistungsträger den Parteien der demokratischen Mitte nicht mehr zu, weil sie merken, dass ihre Realität nicht verstanden wird. Man muss der Generation der Macher endlich wieder Lust auf eine Zukunft in Deutschland machen, indem man an den richtigen Stellschrauben dreht.

Die Kombination aus Steuertarif, Sozialversicherungsbeiträgen und staatlichen Leistungen muss in jeder Gehaltsklasse sicherstellen, dass sich Mehrarbeit immer deutlich lohnt. Einfach gesagt: Wer mehr arbeitet, darf in Deutschland niemals der Depp sein. Leistungsträger müssen als solche endlich behandelt werden. Gerade junge Leistungsträger brauchen außerdem ein Rentensystem, das ihnen ein faires Leben im Alter ermöglicht. Die Demografie macht den Systemwechsel hin zur kapitalgedeckten Rente unausweichlich – daran würde sich übrigens auch nichts ändern, wenn Beamte und Abgeordnete einzahlen. Wenn wir jetzt nicht umsteuern, muss der Generationenvertrag einseitig gekündigt werden.

Bildung als einfachster Hebel

Und der wohl einfachste Hebel, um allen jungen Macherinnen und Machern in Deutschland wieder das Gefühl von Wertschätzung zu geben, ist die massive Investition in Bildung. Wir brauchen ein modulares Schulsystem, in dem jedes Fach für sich in verschiedenen Leistungsniveaus angeboten wird, die man unabhängig voneinander belegen kann. Dann fördern wir unsere Talente endlich da, wo sie liegen – wer in Mathe glänzt, wird nicht ausgebremst, weil er in Französisch noch kämpft, und wer Hilfe braucht, bekommt sie gezielt. Wenn Schulen, Berufsschulen und Universitäten nicht die Orte mit der professionellsten Ausstattung und großzügiger Personalabdeckung sind, macht der Staat etwas falsch, denn jeder eingesparte Euro im Bildungswesen kostet uns später mindestens das Doppelte. Jedes Aufstiegsversprechen fängt bei der Bildungsbiografie an und wie individuell Kinder und Jugendliche in ihren Talenten und Fähigkeiten gefördert werden können.

Blickt man auf die aktuelle Politik, wirken diese Forderungen beinahe schon utopisch. Sie sind aber der notwendige Richtungswechsel. Statt einem paternalistischen Staat, der die Menschen in Watte einpackt, braucht es einen liberalen Staat, der jede und jedem jungen Macher für die eigene Schaffenskraft belohnt. Der Wohlstand in Deutschland kommt nicht von Rohstoffen, sondern von klugen Köpfen, die wieder Lust haben, für sich und Deutschland etwas zu leisten. Denn nur wenn es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen, Risiken eingehen und neue Dinge erschaffen, hat dieses Land noch eine Chance. Diese Macher brauchen nicht den Applaus, sondern Taten aus der Politik. Und diese Taten kann niemand besser einfordern als die Jungen Liberalen.