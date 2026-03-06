- Der Verfassungsschutz kann weg
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer realen Gefahr für die Demokratie gewandelt. Es ist sein ausdrückliches Ziel, unliebsame Meinungen auszugrenzen und deren Vertreter zu diskreditieren. Eine solche Behörde ist nicht reformierbar.
Der deutsche Inlandsgeheimdienst steht inmitten der größten Glaubwürdigkeitskrisen seiner Geschichte. Seit Jahren arbeiten bundesweit wahrscheinlich tausende Mitarbeiter daran, die AfD zur Strecke zu bringen. Ein 1100 Seiten umfassendes Gutachten sollte den unumstößlichen Beweis darüber führen, dass die Rechtspartei „erwiesen extremistisch“ sei. Die dem Verwaltungsgericht Köln übermittelten Belegakten umfassen zwanzig Bände mit rund 7000 Seiten. Und trotzdem hat das alles nicht gereicht. Das ist kein Zufall, das ist kein Ausrutscher. Das hat Methode. Und deshalb kann der Verfassungsschutz weg.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.