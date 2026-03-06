Bundesamt für Verfassungsschutz
Wer schützt die Verfassung vor dem Verfassungsschutz? / picture alliance / ZB/euroluftbild.de | Hermann Klöpper

Schluss mit der Gesinnungsschnüffelei Der Verfassungsschutz kann weg

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer realen Gefahr für die Demokratie gewandelt. Es ist sein ausdrückliches Ziel, unliebsame Meinungen auszugrenzen und deren Vertreter zu diskreditieren. Eine solche Behörde ist nicht reformierbar.

VON MATHIAS BRODKORB am 8. März 2026 9 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Der deutsche Inlandsgeheimdienst steht inmitten der größten Glaubwürdigkeitskrisen seiner Geschichte. Seit Jahren arbeiten bundesweit wahrscheinlich tausende Mitarbeiter daran, die AfD zur Strecke zu bringen. Ein 1100 Seiten umfassendes Gutachten sollte den unumstößlichen Beweis darüber führen, dass die Rechtspartei „erwiesen extremistisch“ sei. Die dem Verwaltungsgericht Köln übermittelten Belegakten umfassen zwanzig Bände mit rund 7000 Seiten. Und trotzdem hat das alles nicht gereicht. Das ist kein Zufall, das ist kein Ausrutscher. Das hat Methode. Und deshalb kann der Verfassungsschutz weg.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | So., 8. März 2026 - 07:41

Was dabei aber nicht vergessen werden darf, der Verfassungsschutz ist nur das Werkzeug des Innenministeriums, denn von dort kommen die Anweisungen, belastendes Material über die Opposition zu sammeln. Auf die Spitze getrieben hat das Nancy Faeser, aber die Weichen sind gestellt.

Urban Will | So., 8. März 2026 - 07:47

diesen Begriff schon länger nur noch in „“) im Bewusstsein der Nazi-Verbrechen und aus Überzeugung, ihn zu brauchen, gegründet wurde.
Sprich: der „Verf.schutz“ ist Ausdruck des Misstrauens der Obrigkeit gegenüber dem Volk.
Eine solche Behörde – wenn es sie überhaupt gebraucht hätte – hätte von Beginn an selbstverständlich politisch unabhängig sein müssen!
Dass sie es nicht ist, zeigt, dass diese Obrigkeit von Beginn an sich selbst als über dem Volk stehend betrachtete, dass sie tatsächlich glaubte, das Volk überwachen zu müssen, um es vor sich selbst zu schützen.
In einer echten, keiner gespielten Demokratie sollte es aber genau umgekehrt sein, der Politiker sich als Diener, nicht als Herr sehen. Und dies hat Deutschland bis heute nicht so richtig gelernt.
Daher: ja, weg mit dem Ding. Es wird nicht gebraucht.
Her mit Vernunft, Reife und der Erkenntnis, dass nicht alles perfekt ist, aber es nie mehr soweit kommen darf, dass Bespitzelung und Denunzierung als „Schutz“ betrachtet wird.

Maria Arenz | So., 8. März 2026 - 08:13

Das ist Delegitimierung des Verfassungsschutzes!
Damit brngen Sie sich aber sowas von in die Schusslinie! Mir fehlt leider die Phantasie, um mir vorzustellen, welche unter den herschenden Verhältnissen ( ÖRR, Brandmauer!) noch mögliche politische Konstellation diesem völlig entarteten Verein den Stecker auch nur ziehen wöllte. Von Können ganz zu schweigen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.