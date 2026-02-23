- „Frau“ ist kein politisches Programm
In einer Zeit, in der permanent betont wird, Identität sei vielfältig, verengt sich die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier wieder auf eine alte binäre Schablone: Eine Frau soll her! Was als möglicher Fortschritt verkauft wird, ist eigentlich ein Fetisch.
Wenn in Deutschland über das höchste Staatsamt spekuliert wird, fällt inzwischen ein Satz, der wie ein moderner Reflex klingt: „Jetzt wäre es Zeit für eine Bundespräsidentin.“ Das wird meist als Fortschritt verkauft – als überfällige Korrektur, als Zeichen von Gleichberechtigung, als historische Abrundung. Und doch irritiert an dieser Debatte etwas Grundsätzliches: In einer Zeit, in der Politik, Universitäten und Medien permanent betonen, Identität sei vielfältig, Geschlecht ein Spektrum, Kategorien müssten aufgebrochen werden, verengt sich die öffentliche Erzählung ausgerechnet beim wichtigsten Symbolamt wieder auf eine alte binäre Schablone: Frau oder Mann. Es ist, als würde man den Anspruch auf Pluralität im Moment der größten Sichtbarkeit gegen eine einfache, gut verkäufliche Botschaft eintauschen. Genau hier beginnt das Fetischhafte. Der CDU-Parteitag zeigt das deutlich.
