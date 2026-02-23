Sehnsucht nach einer Bundespräsidentin - „Frau“ ist kein politisches Programm

In einer Zeit, in der permanent betont wird, Identität sei vielfältig, verengt sich die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier wieder auf eine alte binäre Schablone: Eine Frau soll her! Was als möglicher Fortschritt verkauft wird, ist eigentlich ein Fetisch.