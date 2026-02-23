Schloss Bellevue
Eingang von Schloss Bellevue / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Sehnsucht nach einer Bundespräsidentin „Frau“ ist kein politisches Programm

In einer Zeit, in der permanent betont wird, Identität sei vielfältig, verengt sich die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier wieder auf eine alte binäre Schablone: Eine Frau soll her! Was als möglicher Fortschritt verkauft wird, ist eigentlich ein Fetisch.

VON FLORIAN HARTLEB am 26. Februar 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Zur Artikelübersicht

Wenn in Deutschland über das höchste Staatsamt spekuliert wird, fällt inzwischen ein Satz, der wie ein moderner Reflex klingt: „Jetzt wäre es Zeit für eine Bundespräsidentin.“ Das wird meist als Fortschritt verkauft – als überfällige Korrektur, als Zeichen von Gleichberechtigung, als historische Abrundung. Und doch irritiert an dieser Debatte etwas Grundsätzliches: In einer Zeit, in der Politik, Universitäten und Medien permanent betonen, Identität sei vielfältig, Geschlecht ein Spektrum, Kategorien müssten aufgebrochen werden, verengt sich die öffentliche Erzählung ausgerechnet beim wichtigsten Symbolamt wieder auf eine alte binäre Schablone: Frau oder Mann. Es ist, als würde man den Anspruch auf Pluralität im Moment der größten Sichtbarkeit gegen eine einfache, gut verkäufliche Botschaft eintauschen. Genau hier beginnt das Fetischhafte. Der CDU-Parteitag zeigt das deutlich.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.