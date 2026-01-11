Daniel Günther
Fordert bar jeder Selbstreflexion im Namen der Demokratie die antidemokratischsten Dinge: Daniel Günther / picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Zensur Ist Daniel Günther noch ein Demokrat?

Ein Ministerpräsident erklärt kritische Medien zu „Feinden der Demokratie“ und flirtet offen mit Zensur. Daniel Günthers Aussagen sind ein Frontalangriff auf das Grundgesetz, auf Presse- und Meinungsfreiheit. Die größte Gefahr für „unsere Demokratie“ geht derzeit von ihren selbsternannten Hütern aus.

VON MATHIAS BRODKORB am 11. Januar 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Manchmal gibt es Situationen im Leben eines Autors, in denen ihm die Worte versagen. Ich meine gar nicht Schreibblockaden, sondern die objektive Unmöglichkeit, das Ungeheuerliche überhaupt noch in Worte zu fassen. Daniel Günther (CDU), der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat mit seinem Auftritt bei Markus Lanz dieser Woche einen solchen Moment bei mir ausgelöst.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Walter Wissenbach | So., 11. Januar 2026 - 18:34

für diesen wieder einmal ausgezeichneten Artikel. Besonders für den Hinweis auf das verlinkte BVerfG-Urteil zur Merkel-Entgleisung.

Jens Böhme | So., 11. Januar 2026 - 18:34

Dass inflationäre Informationsfreiheit nicht zu besserer, intakterer oder stabilerer Freiheit führt, ist mir schon seit vielen Jahren bekannt. IP-Sperren sind in anderen Staaten schon Usus. Wieso beschäftige ich mich z.B. mit Für und Wider von Windenergieanlagen, die tägliche Frontberichterstattung zwischen Russland und Ukraine oder ob Joe Biden dement und Donald Trump infantil seien? Und gebe der Welt meine Meinungen zu allem kund, um mich lediglich hochzuschaukeln, dass entweder niemand auf mich hört oder extremistische Befürwortung gibt, dass das Kritisierte zwingend weg müsste. Ich bin gegen die Radikalisierung der Freiheit in rein linke und rein rechte Demokraten. Interessiert das die Radikalen und die Radikalen, die von sich meinen, nur links oder nur rechts zu sein? Nein, insbesondere die Letztgenannten merken nicht, dass sie vereinnahmt werden.

Ist so widerspruchsfrei wie schwarze Milch. Ist das Ihr Ernst? Wollen Sie sich anmaßen, das rechte (richtige) Maß der dem Menschen zugestandene der Freiheit zu bemessen?

Stefan | So., 11. Januar 2026 - 18:53

Jeder der zur Wahl geht, sollte nun die Aussagen bezüglich des Demokriegverständnis eines Daniel Günther, auf dem Schirm haben.
Und das, BEVOR das Kreuzchen gemacht wird !!!
Was nämlich solche Aussagen nach sich ziehen, davon können die Bürger, vor allem die älteren Semester im Osten, wohl ein Lied singen.
Ich persönlich möchte hierzulande keine erneuten Zustände wie einst unter Honecker und Mielke.
Daniel Günther sollte sich schämen.
Das also ist offenbar das Wahlprogramm der CDU.
Alles um an der Macht zu bleiben, auch mit undemokratischen Mitteln.
Im "Weißen Haus" sind so manche Politiker auch schon deutlich geworden was da eigentlich in Deutschland in Schieflage zu geraten droht.
Daniel Günther spricht ja offen aus, was der Bevölkerung unter einer CDU geführten Regierung künftig blühen könnte, da weiß ich jetzt schon:
Meine Stimme bekommen sie nicht bei der CDU und was die anderen alten Parteien betrifft, für die gilt dasselbe.
Freiheit geht anders, Freiheit ist unverhandelbar.

Zitat:
"Die Erosion „unserer Demokratie“ geht dieser Tage auch von ihren höchsten Repräsentanten aus."
Daß Herr Brodkorb dieses jetzt erst feststellt ... 🤔
Mir fallen solche Umtriebe mancher Regierenden schon seit Jahren auf.
Wahrscheinlich nicht nur mir, sonst würde die AfD mittlerweile die Altparteien nicht in jeglicher Umfrage überflügeln.

Wolfgang Borchardt | So., 11. Januar 2026 - 19:11

Soll damit allen der Demokratiebegriff der Regierenden eingeredet werden? Ist "unsere" eine andere als die grundgesetzliche Demokratie? Demokratie kennt kein Monopol. Ist die Verteidigung der einzig richtigen Demokratie die Legitimation zur Beseitigung politischer Gegner? In einer Demokratie geschieht das gewöhnlich dadurch, dass man Probleme löst und Politik besser macht. Nicht nur die
CDU vereinigt ein so buntes Völkchen mit reichlich individuellen Neigungen und Ansichten unter ihrem Dach. Die Unterschiede zwischen SPD und CDU sind wesentlich geringer, als die zwischen prominenten Mitgliedern der gleichen Partei. Was die Meldestellen erwarten, weiß der Bürger genau. Meldungen das Demokratieverständnis eines MP betreffend, werden dort nicht erwartet.

Sabine Lehmann | So., 11. Januar 2026 - 19:27

Ein Verfassungsfeind wie Daniel Günther steht nicht mal mit den elementarsten Grundrechten des Grundgesetzes im Einklang, wie kann er da ein Demokrat sein? Insofern ist die Frage danach wohl rein rhetorisch zu verstehen.
Aber vermutlich glaubt Günther, er hätte genug Rückendeckung, um damit ungeschoren davon zu kommen. Unrecht hat er damit nicht, denn so ca. Dreiviertel aus der aktuellen Politik sind lupenreine Autokraten und denken, man könne über deutsche Grundrechte so beliebig verfügen wie bei Monopoly über die Schlossallee. Die Meisten dieser amtierenden Mischpoke wohnen ja auch in der Schlossallee, von daher lassen sie sich dort den Kuchen besonders gut schmecken, während das Fußvolk(früher hieß das Souverän) an trockenen Brotkrusten nagt u. ansonsten im Bademantel mit der neuen deutschen Angst hadern muss.
Wie schlimm es bei uns aussieht, hat jetzt selbst der Papst verlauten lassen. In seiner Neujahrsansprache monierte er die fehlende echte Meinungsfreiheit des "freien" Westens!

Urban Will | So., 11. Januar 2026 - 19:38

Er ist durch und durch Merkelianer und in meinen Augen ein ganz klarer Sozialist. Die Frage, was er dann in der Union zu suchen hat, stelle ich mir nicht, denn die Union trägt mittlerweile in sehr vielen Aspekten sozialistische Züge. Sie wurden ihr durch Merkel eingebläut und noch immer ist meilenweit niemand in Sicht, der sie ihr wieder austreibt.
Sozialisten aller Couleur und in allen Ecken und Enden dieser Welt haben und hatten immer eines gemeinsam: Sie stellten sich ihren Gegnern nicht im Diskurs, sondern verboten diese. Es ist eine der klarsten Wesensarten von Sozialisten, ihre Gegner zu verbieten. Das erklärt auch, dass Günther ein vehementer Verfechter eines AfD-Verbotes ist.
Daher stimme ich Ihnen, Herr Brodkorb, voll und ganz zu: die CDU in SWH ist unwählbar. Ich ergänze: die gesamte CDU ist unwählbar, denn mir ist nicht bekannt, dass von dort nennenswerter Widerspruch ggü dem Grundrechtsschänder Günther kam.
Und zurücktreten wird er auch nicht. Dafür fehlt ihm die Würde.

Rainer Mrochen | So., 11. Januar 2026 - 19:58

D. Günthers Einlassungen sind ein weiterer Aspekt der verdeutlicht, >>daß die herrschenden Parteien sich schon jetzt gegen ihre prospektive Entmachtung wappnen. Je weniger die seit Jahren praktizierte linksdrehende Bevölkerungsertüchtigung funktioniert, desto mehr rücken Maßnahmen ins Blickfeld, die statt auf Diskussion und Überzeugung auf Verbot, Verfolgung und Mittelentzug setzen, um parlamentarische Mehrheiten zu erlangen. Daher erblickt man insbesondere im Parteiverbot ein geeignetes Instrument, sich seiner Gegner auf legale Weise zu entledigen. Ganze Kategorien von Staatsbürgern zu öffentlichen Feinden zu erklären bedeutet Millionen von Bürgern ihrer Stimme zu berauben was letztlich heisst, sie von der verfassungsgebenden Gewalt auszuschliessen; sie würden der souveränen Gewalt nicht mehr zugerechnet.<< D. Günther war offensichtlich ein eifriger Lehrling und jetziger praktizierender Antidemokrat der ehemaligen "Grossmeisterin" der Subversion. So werden aus Gegnern polit. Feinde.

Angelika Sehnert | So., 11. Januar 2026 - 20:10

Die Freiheit stirbt nicht zentimeterweise, wie einst Guido Westerwelle meinte, nein sie stirbt gerade meterweise und das in rasantem Tempo. In Berlin werkelt man gerade an einem Gesetz, welches es recht einfach machen wird, unliebsamen Personen aus unbequemen Parteien das passive Wahlrecht anzuerkennen, indem man den ohnehin schwierigen Begriff „Volksverhetzung“ überdehnt. Welche Partei getroffen werden soll ist klar, antisemitische Linke, die die grundgesetzwidrige Enteignung von immobilienbesitzern wollen, bestimmt nicht. Das Erschütternde dabei: die Aufregung über dies alles hält in Grenzen. Nimmt man die völlig überzogenen Maßnahmen gegen unbedarfte Rentner und emeritierte Professoren hinzu, dann sind das zusammengenommen höchst bedenkliche Entwicklungen. Offenbar hatte J.D.Vance in München doch recht. Die Reaktion der Politik war jedenfalls vielsagend. Man sieht überhaupt keine Probleme hinsichtlich der Meinungsfreiheit. Na dann!

C. Schnörr | So., 11. Januar 2026 - 20:13

könnte geneigt sein ihm sein schlichtes Gemüt und Argumentieren als Entschuldigung zugute zu halten, denn offenbar weiss er nicht, worüber er spricht und was er sagt. Nicht aber einem amtierenden Ministerpräsidenten: dieser verfassungsfeindliche Merkel-Kläffer muss zurücktreten.

Thorwald Franke | So., 11. Januar 2026 - 20:14

(a) Im Kaiserreich ging es womöglich liberaler zu als viele meinen. Immerhin gab es da einen Kaiser Wilhelm II., der so ungeheuerliche Dinge tat, wie das Verbot der SPD aufzuheben. Solches könnte ich mir vom aktuellen Polit-Personal leider nicht vorstellen. Ich rege an, den Vergleich lieber zur Metternich-Ära zu ziehen.

(b) Am Ende des Artikels steht, dass die Demokratie "dieser Tage" auch von oben angegriffen wird. Ich fürchte, der Angriff von oben läuft schon länger. Die falsche Idee, man könnte einen starken Bürgerwillen einfach wegbeißen und Politiken durchziehen, die partout nicht gewollt sind, grassiert schon länger. Das ist aber der Kern des Problems. Der ganze Zirkus mit AfD und "Demokratie retten" wäre uns erspart geblieben, wenn die Politiker so gehandelt hätten, wie Anfang der 1990er als Antwort auf die Wahlerfolge der Republikaner. Damals gab es Brandmauer PLUS Politikänderung.

DocJonDoe | So., 11. Januar 2026 - 20:21

…Vita u.a. Politologe studiert.

Ich bin mir nicht sicher, welche Lehrinhalte genau man in einem Politologiestudium so vermittelt bekommt.

Ich könnte mir allerdings vorstellen, das dort Dinge.wie Aufklärung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gelehrt werden.

Aber vielleicht ist das in Schleswig-Holstein anders und das ein oder andere geht im Küstennebel unter…

Theodor Lanck | So., 11. Januar 2026 - 20:37

Herr Günther ist natürlich nach seinen Äußerungen politisch untragbar geworden. Eigentlich.

Uneigentlich kann er sich erstens auf die Zustimmung seiner Partei und seines Koalitionspartners, den Grünen, stützen. Letztere dürften sogar über seine Haltung geradezu begeistert sein.

Zweitens kann er sich freuen, dass die heimische Presse hinsichtlich Regierungskritik und Schutz der Pressefreiheit im Tiefschlaf ist. NDR-HH, SHZ, LN, HA: kein Wort darüber! Die Kieler Nachrichten berichten zwar, aber drehen es in Richtung Vorwurf an die Alternativmedien.

Drittens wird Günthers skandalöser Auftritt verdeckt durch das hochgepushte "Schneechaos" (weil im Januar tatsächlich mal der Winter Einzug hält).

Wenn nicht aus der Klage von Nius oder aus überregionaler Berichterstattung etwas folgt, hat Herr Günther wirklich Glück gehabt, dass seine unfassbaren Einlassungen nicht sofort zu seinem Rücktritt führen.

Markus Michaelis | So., 11. Januar 2026 - 21:19

vertritt, was ich schon zu anderen Artikeln erwähnt habe. Also sollten wir diese Diskussion politisch führen. Günther drückt einfach aus, was Millionen Menschen in D über unsere Gesellschaft, den Menschen insgesamt, Werte etc. denken. Das Grundgesetz und die Menschenrechte (in der eigenen Interpretation) werden da als Grundlage aller Menschen angesehen, weswegen auch nur die für alle Menschen offene Gesellschaft akzeptabel ist. Die AfD denkt in "Wir und Die", Kultur, Ethnie, Volk, was auch immer genau, ist also unzulässig. Jeder hat soviele Freunde, Kollegen etc. aus aller Welt und Religionen, und die sollen nicht alle genau gleich dazugehören?

Günther vertritt einfach diese vordemokratisch-menschlich-universellen Normen. Dagegen sehen andere, dass dieses Bild etwas einseitig deklariert ist, weil offensichtlich nicht die Menschheit sich der deutschen liberalen Mitte anschließen will. Irgendwo entlang dieser oder ähnlicher Linien haben wir einiges zu diskutieren.

Gisela Hachenberg | So., 11. Januar 2026 - 21:40

Lieber Herr Brodkorb, toller Kommentar von Ihnen! Aber zuerst: der Wichtel käme als Schwiegersohn nicht über die Schwelle meines Hauses! Der tut nur so lieb. Ist in meinen Augen immer schon ein dummer Schwätzer gewesen. Ich denke immer noch mit großem Unbehagen an seine Äußerungen während Corona. Man konnte lesen, dass er ein Partygänger sein soll. Trällert ja auch manchmal dumme Liedchen. Er soll seinen Hut nehmen, er bekommt sicher eine gute Pension. Und dann kann er jeden Abend Party feiern. Und wir müssen nicht sein dummes und gefährliches Geschwätz anhören. Wir sind uns doch einig, Herr Brodkorb, dass die meisten Politiker, nicht nur Bovenschulte, ihm beistehen. Die haben doch alle Schiss vor der AfD. Wenn RA Steinhöfel, den ich gut finde, NiUS vor Gericht vertritt, hat Günther schlechte Karten, vor allem, wenn er schon kundgetan hat, dass er als MP in der Sendung von Lanz sitze. Steinhöfel hat schon manche Schlacht für NiUS gewonnen. Steinhöfel go…

Gisela Hachenberg | So., 11. Januar 2026 - 22:59

Fortsetzung zu meinem Kommentar:
Gerade ist bei WELT zu lesen, dass RA Steinhöfel für NiUS gegen Günther vorgeht, bzw. eine Unterlassungserklärung durch das Land SH fordert. Soll bis 14.1. eingehen. Ansonsten empfiehlt er seinem Mandanten NiUS gegen Günther vorzugehen! Es wird brenzlig für den kleinen Günther. Natürlich wird er nicht zurücktreten, obwohl sich die Sache - zurecht- zu einem Shitstorm entwickelt. Er bekommt Schelte von allen Seiten. Macht nichts! Dann macht er wieder Party! Unglaublich die angeblichen Politiker in diesem Land. Germany is lost! 🥺🥺

