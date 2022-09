„Wir haben die Probleme gelöst, bevor sie sie überhaupt angesprochen haben“, so ist sein sich wiederholendes Motiv. Er wirft der Opposition vor, eine „Spaltung des Landes“ herbeizureden. Und sein Dauerfeuer mündet in dem Vorwurf, Merz würde „Alleingänge“ in der Ukrainepolitik anstreben. Wer aber „deutsche Alleingänge“ fordere, der dürfe das Land nicht regieren. So scharf wurde lange nicht geschossen. Zu insinuieren, die CDU sei eine Gefahr fürs Land, ist ein großes Kaliber. Zumal vor einem Jahr Scholz selbst noch als Vize-Kanzler zusammen mit eben dieser Union regiert hat. Und zumal Merz dies auch gar nicht gesagt hat.