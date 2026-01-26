Brandenburger Tor, eingehüllt in einer Blase.
Politik und Medien haben sich eine Parallelwelt erschaffen, die alle Züge einer verkehrten Welt aufweist / Illustration: Karsten Petrat

Scheitern an neuen Realitäten Anatomie der Berliner Blase

Politische Handlungen wirken oft selbstbezogen und irrational. Warum? Weil Machtlogik, Ideologie und moralische Erziehung das politische System abschotten – bis sogar die Realität nur noch als fernes Störsignal wahrgenommen wird.

VON THOMAS MAYER am 29. Januar 2026 16 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

So erreichen Sie Thomas Mayer:

Zur Artikelübersicht

Wer politische Debatten wörtlich nimmt, beginnt irgendwann unweigerlich, am Verstand oder an der Integrität von Politikern zu zweifeln. Nehmen wir beispielsweise das Thema Rente. Wir erinnern uns zurück: Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union im Jahr 2024 spricht der CDU-Vorsitzende und damalige Oppositionsführer Friedrich Merz. Zwar regiert noch die Ampel, aber ihre Tage sind gezählt. Neuwahlen liegen in der Luft. Merz glaubt, dass die SPD bald mit einer Neiddebatte in den Wahlkampf gehen würde. Dann gibt er ein Versprechen ab. Wenn es so komme, so Merz, werde er sich „ohne Wenn und Aber an die Seite der jungen Generation stellen“. Im Mai 2025 wiederholt Friedrich Merz dieses Versprechen in seiner ersten Regierungserklärung: „Die neue Bundesregierung wird mit aller Kraft dafür arbeiten, dass wir einen neuen Generationenvertrag verwirklichen.“ 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.