Wer politische Debatten wörtlich nimmt, beginnt irgendwann unweigerlich, am Verstand oder an der Integrität von Politikern zu zweifeln. Nehmen wir beispielsweise das Thema Rente. Wir erinnern uns zurück: Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union im Jahr 2024 spricht der CDU-Vorsitzende und damalige Oppositionsführer Friedrich Merz. Zwar regiert noch die Ampel, aber ihre Tage sind gezählt. Neuwahlen liegen in der Luft. Merz glaubt, dass die SPD bald mit einer Neiddebatte in den Wahlkampf gehen würde. Dann gibt er ein Versprechen ab. Wenn es so komme, so Merz, werde er sich „ohne Wenn und Aber an die Seite der jungen Generation stellen“. Im Mai 2025 wiederholt Friedrich Merz dieses Versprechen in seiner ersten Regierungserklärung: „Die neue Bundesregierung wird mit aller Kraft dafür arbeiten, dass wir einen neuen Generationenvertrag verwirklichen.“