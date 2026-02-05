Deutsche Bahn
Regionalzug der Deutschen Bahn / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Schaffner in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt „Wir sehen diese Entwicklung seit zehn Jahren“

In Rheinland-Pfalz ist ein Schaffner infolge eines Angriffs durch einen Schwarzfahrer gestorben. Im Interview erklärt der Polizeigewerkschafter Manuel Ostermann, woher die neue Brutalität gegen Autoritätspersonen kommt – und warum die Politik daran eine Teilschuld trägt.

INTERVIEW MIT MANUEL OSTERMANN am 5. Februar 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero

Manuel Ostermann ist Polizeibeamter und Personalratsvorsitzender. Als erster stellvertretender Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft setzt er sich für die Interessen der Polizeibeamten in Deutschland ein. Außerdem ist er Mitglied der CDU. 

