Das an die Presse lancierte „interne Sondierungspapier“ der Berliner SPD enthält viele böse Spitzen gegen die Grünen und soll vor allem die sich anbahnende Koalition mit der CDU rechtfertigen. Es ist also mit Vorsicht zu genießen, und die Gescholtenen haben inzwischen mit einem Gegen-Papier reagiert. Ein bisschen vernachlässigt wurde bei dem Scharmützel allerdings ein anderes Argument, mit dem die Sozialdemokraten ihren Unwillen begründeten, in der Hauptstadt die bisherige rot-rot-grüne Koalition fortzusetzen: die ungewisse Zukunft der Linkspartei. Wörtlich heißt es in ihrem internen Memorandum: „Es bestehen keine Zweifel an der verbindlichen Herangehensweise und Verabredungsfähigkeit der politischen Führung der Linkspartei. Dennoch steht die Partei vor einer Zerreißprobe, deren Ausgang aktuell ungewiss erscheint. Zentrale Protagonist:innen arbeiten derzeit aktiv an einer Spaltung der Partei.“

Auch ohne Namen zu nennen war natürlich klar, wer damit gemeint war: Sahra Wagenknecht. Die notorische Abweichlerin hatte bereits Anfang dieser Woche in einer Talkshow sehr deutlich gemacht, dass sie ihre Zukunft eher nicht bei der Linken sieht („die Partei, der ich derzeit noch angehöre“). Am Freitagabend erfolgte dann die endgültige Klarstellung: Wagenknecht will nicht mehr für Die Linke als Bundestagskandidatin antreten. Ob sie sich nach Ende der Legislaturperiode dennoch weiter politisch engagieren oder nur noch publizistisch betätigen will, ließ die 53-Jährige offen. Auf die Frage zur möglichen Gründung einer neuen Partei antwortete Wagenknecht im Gespräch mit der Zeitung Die Rheinpfalz sibyllinisch: „Darüber wird an vielen Stellen diskutiert.“ Man kann also davon ausgehen, dass sie derzeit die Chancen einer Neugründung eruiert, nachdem mit der Bewegung „Aufstehen“ ein erster Versuch vor einigen Jahren gescheitert war.