Martin Dulig ist seit 2014 Wirtschaftsminister von Sachsen und seit 2009 Vorsitzender der SPD Sachsen. 2018 wurde der zum Ost-Beauftragten seiner Partei gewählt.

Herr Dulig, in keinem anderen Bundesland liegt die durchschnittliche Inzidenz mit 309 so hoch wie in Sachsen. Im Osten des Landes hat sie es sogar auf über 400 gebracht. Wenn man sich die am stärksten betroffenen Landkreise anschaut, fällt auf, dass dort die AfD besonders stark ist. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

Bei aller Dramatik müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu einfache Schlüsse ziehen. Es gibt verschiedene Ursachen für den Anstieg. Wenn 80 Prozent der Neu-Infektionen nicht mehr nachverfolgbar sind, sollte man sich mit Spekulationen zurückhalten. Aber es fällt natürlich trotzdem auf, dass die Zahl der Maskenverweigerer in Sachsen bundesweit am höchsten ist. Hier gibt es auch die größte Skepsis gegenüber den Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung. Und wenn man Landkarten mit den AfD-Wahlergebnissen und die der Infiziertenzahlen übereinanderlegt, kann man schnell zu dem Schluss kommen, dass es da einen Zusammenhang gibt.

Wer AfD wählt, ist eher geneigt, die Maske zu boykottieren?

Nein, es hat mit unserem eigenen Verhalten zu tun. Dort, wo Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, sind die Inzidenzen geringer als in den Regionen, wo es eine höhere Verweigerungshaltung gibt. Dass daran die AfD Schuld trägt, ist eine Spekulation. Die AfD hat sich jedoch zum parlamentarischen Arm der Maskenverweigerer entwickelt. Schauen Sie nur, wen sie unterstützt – von Pegida bis Querdenken. Insofern muss sich die AfD auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Mitverantwortung dafür trägt, dass zu viele Leute der Meinung sind, auf Masken und andere Schutzmaßnahmen verzichten zu können.

Die Landkreise im Osten von Sachsen grenzen an Tschechien, ein Land, das ebenfalls unter hohen Infektionszahlen leidet. Kann es nicht sein, dass auch der rege Grenzverkehr dazu beiträgt, dass sich das Virus so besonders stark in diesem Teil von Sachsen verbreitet hat?

Auch das kann eine Ursache sein. Aber eben nur eine. Und wir drängen darauf, dass auch strenger seitens der Bundespolizei kontrolliert und der Einkaufstourismus unterbunden wird. Die derzeit höchsten Infektionszahlen gibt es im Landkreis Bautzen, dessen Grenzlänge zu Tschechien kaum erwähnenswert ist. Zumal auch Tschechien einen harten Lockdown hatte und Ausgangsbeschränkungen. Ursachen wird es viele geben, deswegen ist ja die Kontaktnachverfolgung so wichtig.

Die Landtagsfraktion der AfD hat im November vor dem Verfassungsgericht gegen die Sicherheitsauflagen vom Frühjahr geklagt. Sie sieht sich in ihren Grundrechten beschränkt. Ist das eine Anstiftung zum Maskenboykott?

Um es klar zu machen: Kein Grundrecht wird leichtfertig eingeschränkt, keines ist aufgehoben worden. Die AfD ist nicht konsistent in ihrer Argumentation. Anfang des Jahres hat sie noch den Katastrophen-Alarm aufrufen und am liebsten die Bundeswehr zur Verteilung von Lebensmittelpaketen einsetzen wollen. Inzwischen hat sie sich zur Befürworterin eines Maskenboykotts gemacht. Sie dreht ihr Fähnlein in den Wind. Sie trägt Mitverantwortung dafür, dass die Zahl derjenigen höher ist, die sich diesen Maßnahmen verweigern, und sie nutzt die Corona-Lage zur politischen Stimmungsmache. Ich finde das unanständig.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ