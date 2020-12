„Mir ist bewusst, dass das in einem rechtsstaatlichen System der Bundesrepublik Deutschland jetzt verschiedene Konsequenzen hat“, sagte Haseloff in der Pressekonferenz. Er beschrieb das Verfahren, das einst so erdacht worden ist, um den Rundfunkbeitrag zu regeln: Die vom Rundfunk unabhängige KEF ermittelt und empfiehlt den Finanzbedarf. Die Exekutive in Form der 16 demokratisch gewählten Länderchefs schließt den Vertrag. Und dann beschließt die Legislative in Form der 16 Landesparlamente. So weit, so nachvollziehbar.