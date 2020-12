Nur, Holger Stahlknecht wollte offenbar nicht warten und kündigte per Interview an, dass die CDU-Position nicht mehr verhandelbar sei. Wörtlich sagte er: „Das ist nicht verhandelbar. Die CDU wird ihre Position nicht räumen. Der CDU-Landesvorstand hat das am Montagabend auch so einstimmig beschlossen. Die Partei steht ohne Wenn und Aber an der Seite der Fraktion. Wir bilden den Schulterschluss.“ Damit hat er nicht nur die Koalitionäre überrumpelt, sondern den Ministerpräsidenten selbst. Aus Haseloffs direktem Umfeld hieß es gegenüber Cicero heute, dieser sei von Stahlknechts Vorpreschen kalt erwischt worden. Ein Vertrauter sagte: „Damit hat Holger Stahlknecht versucht, die letzte Chance auf eine ohnehin schwierige Einigung bewusst zu torpedieren.“ Haseloff finde das „menschlich enttäuschend“.