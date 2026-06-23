Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Guido Heuer - „Bei einer Minderheitsregierung gibt es fünf Jahre CDU pur“

Sollte die CDU in Sachsen-Anhalt eine Minderheitsregierung stellen, will sie keine Kompromisse mit AfD oder Linken aushandeln. Das sagt Fraktionschef Guido Heuer im Interview. Stattdessen sollen alle Fraktionen einzelnen Vorhaben zustimmen können.