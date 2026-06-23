- „Bei einer Minderheitsregierung gibt es fünf Jahre CDU pur“
Sollte die CDU in Sachsen-Anhalt eine Minderheitsregierung stellen, will sie keine Kompromisse mit AfD oder Linken aushandeln. Das sagt Fraktionschef Guido Heuer im Interview. Stattdessen sollen alle Fraktionen einzelnen Vorhaben zustimmen können.
Guido Heuer ist seit 2022 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt.
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