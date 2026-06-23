Guido Heuer
Guido Heuer im Landtag in Magdeburg / 04.03.2026 / picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Guido Heuer „Bei einer Minderheitsregierung gibt es fünf Jahre CDU pur“

Sollte die CDU in Sachsen-Anhalt eine Minderheitsregierung stellen, will sie keine Kompromisse mit AfD oder Linken aushandeln. Das sagt Fraktionschef Guido Heuer im Interview. Stattdessen sollen alle Fraktionen einzelnen Vorhaben zustimmen können.

VON FERDINAND KNAUSS am 23. Juni 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Guido Heuer ist seit 2022 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt.

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